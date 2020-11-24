Подарки и награды героям нашего времени

Депутат Государственной Думы РФ Сергей Петров, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских, руководители Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим выразили искренние слова благодарности врачам, фельдшерам, медсестрам и другим сотрудникам Гатчинской клинической межрайонной больницы за их работу.

- Благодарю за профессиональный, зачастую внеурочный и очень нужный нашей стране труд. Вы находитесь в непростой ситуации. Враг – невидимый, мутирующий, и как с ним бороться, пока не до конца понятно, - сказал Сергей Петров и пожелал медикам здоровья.

Людмила Нещадим рассказала, что, встречая новый 2020 год и загадывая желания, никто не мог подумать, что жизнь в одночасье внесет свои коррективы в привычный уклад жизни.

- Мы на многое посмотрели другими глазами, стали бережнее относиться друг к другу. В это время вы встали лицом к лицу с новой инфекцией и продолжаете бороться за наше здоровье. В этом и заключается сила русского человека – уметь мобилизоваться и объединить общие усилия, - сказала Людмила Нещадим.

Александр Русских рассказал, что депутаты областного парламента будут инициировать утверждение знака «Почетный работник здравоохранения в Ленинградской области» для вручения лучшим сотрудникам с обязательным премированием.

Виталий Филоненко присоединился ко всем добрым словам и пожеланиям и поблагодарил медиков от имени жителей Гатчины и района.

В ходе встречи Сергей Петров вручил заведующему Гатчинской станцией скорой медицинской помощи Сергею Новоселову знак «Отличник здравоохранения» за добросовестный безупречный труд, профессиональное мастерство и большой стаж работы. Сергей Новоселов работает в системе здравоохранения Гатчинского района с 1988 года, собрал большой и дружный коллектив профессионалов.

Благодарственные письма депутата Госдумы РФ Сергея Петрова получили 99 сотрудников Гатчинской КМБ, среди них врачи и медсестры Сиверского «ковидного» госпиталя, сотрудники инфекционного отделения Гатчинской КМБ, а также рентгенологи, сотрудники лабораторий, станций скорой помощи. Кроме того, Сергей Петров передал медикам в подарок микроволновые печи, термопоты, тепловентиляторы и многофункциональные устройства.

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