Подарки и награды героям нашего времени

Депутат
Государственной Думы РФ Сергей Петров, депутат Законодательного собрания
Ленинградской области Александр Русских, руководители Гатчины и Гатчинского
района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим выразили искренние слова
благодарности врачам, фельдшерам, медсестрам и другим сотрудникам Гатчинской
клинической межрайонной больницы за их работу.
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Благодарю за профессиональный, зачастую внеурочный и очень нужный нашей стране труд.
Вы находитесь в непростой ситуации. Враг – невидимый, мутирующий, и как с ним
бороться, пока не до конца понятно, - сказал Сергей Петров и пожелал медикам
здоровья.
Людмила
Нещадим рассказала, что, встречая новый 2020 год и загадывая желания, никто не
мог подумать, что жизнь в одночасье внесет свои коррективы в привычный уклад
жизни.
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Мы на многое посмотрели другими глазами, стали бережнее относиться друг к
другу. В это время вы встали лицом к лицу с новой инфекцией и продолжаете
бороться за наше здоровье. В этом и заключается сила русского человека – уметь
мобилизоваться и объединить общие усилия, - сказала Людмила Нещадим.
Александр
Русских рассказал, что депутаты областного парламента будут инициировать
утверждение знака «Почетный работник здравоохранения в Ленинградской области»
для вручения лучшим сотрудникам с обязательным премированием.
Виталий
Филоненко присоединился ко всем добрым словам и пожеланиям и поблагодарил
медиков от имени жителей Гатчины и района.
В
ходе встречи Сергей Петров вручил заведующему Гатчинской станцией скорой
медицинской помощи Сергею Новоселову знак «Отличник здравоохранения» за
добросовестный безупречный труд, профессиональное мастерство и большой стаж
работы. Сергей Новоселов работает в системе здравоохранения Гатчинского района
с 1988 года, собрал большой и дружный коллектив профессионалов.
Благодарственные
письма депутата Госдумы РФ Сергея Петрова получили 99 сотрудников Гатчинской
КМБ, среди них врачи и медсестры Сиверского «ковидного» госпиталя, сотрудники
инфекционного отделения Гатчинской КМБ, а также рентгенологи, сотрудники
лабораторий, станций скорой помощи. Кроме того, Сергей Петров передал медикам в
подарок микроволновые печи, термопоты, тепловентиляторы и многофункциональные
устройства.
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