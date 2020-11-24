Убью за парковку!

18-го ноября, днем, по телефону «02» поступило сообщение: на улице 120-й Гатчинской дивизии у сотрудника находящейся там организации – ранение в ногу, возможно, огнестрельное. На место происшествия был направлен наряд полиции, который задержал двоих: 34-летнего Сергея Т., работающего заместителем генерального директора ООО, и 45-летнего Андрея К. – технического директора ОАО.

Выяснились обстоятельства происшествия. В половине третьего дня, на стоянке на закрытой территории ОАО между техническим директором и заместителем произошел словесный конфликт из-за парковки. Слово за слово, и директора достали травматические пистолеты, один другого ранил. Но от подачи заявлений в полицию оба отказались.

С места происшествия изъято шесть гильз и два травматических пистолета – ИЖ 78-9Т и ОСА. Полиция проводит проверку.