Депутаты обсудили социальное развитие

Провел заседание комиссии ее председатель, депутат Пудостьского поселения Вадим Кузько.

Заместитель главы районной администрации по развитию социальной сферы Роман Дерендяев презентовал муниципальную программу «Современное образование в Гатчинском муниципальном районе», которая состоит из шести подпрограмм: «Развитие дошкольного образования», «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования», «Развитие дополнительного образования», «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», «Содействие развитию образования, управление ресурсами и качеством системы образования», «Социальная защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Среди проблем, которые сегодня существуют в системе дошкольного образования Гатчинского района, Роман Дерендяев назвал недостаточное количество мест в детских садах для детей до трех лет, недостаточный уровень условий для обучения детей с ОВЗ, дефицит педагогических кадров и другие.

Для решения этих задач в Гатчинском районе планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году детский сад на 220 мест в деревне Жабино, в 2023 году – детский сад на 220 мест в деревне Малое Верево, в 2024 году – ясельный корпус на 90 мест в рамках реконструкции детского сада № 13 в Гатчине, детский сад на 180 мест в деревне Антелево, в 2025 году – детский сад на 220 мест в Коммунаре, детский сад на 140 мест в поселке Тайцы, а также сделать пристройку к Гатчинскому лицею № 3 (школа – 400 мест, детский сад – 100 мест) и пристройку к Гатчинской школе № 8 (школа – 300 мест, детский сад – 80 мест).

Для развития системы общего образования планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году школу на 1175 мест в микрорайоне Аэродром, еще одну аналогичную – в 2025 году, в 2024 году открыть новую школу на 1175 мест в микрорайоне Хохлово поле, выкупить у застройщика школу на 825 мест в микрорайоне IQ Гатчина, а также открыть в 2022 году Центр образования «Точка роста» в Дружногорской школе.

Главной проблемой системы дополнительного образования Гатчинского района является отсутствие необходимых и износ существующих помещений детско-юношеских школ. Для реализации этой программы планируется построить в 2021 году спортзал для Районной ДЮСШ, ввести в эксплуатацию в 2023 году ДЮСШ в городе Коммунаре, построить в 2024 году ФОК с залом размерами 30х18 в Гатчине.

В рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» запланировано строительство двух корпусов на 75 мест в детском лагере «Лесная сказка» и газификация учреждения. Обсуждается вопрос его включения в новую программу по реновации детских оздоровительных лагерей. Администрация Гатчинского района уже подала соответствующую заявку в правительство Ленинградской области.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе» содержит две подпрограммы: «Развитие физической культуры и массового спорта в Гатчинском муниципальном районе» и «Совершенствование и развитие инфраструктуры, учреждений физической культуры и спорта

Муниципальная программа «Развитие культуры в Гатчинском муниципальном районе» на 2021 – 2025 годы разработана в соответствии с нацпроектом «Культура», госпрограммой «Развитие культуры в Ленинградской области» и подпрограммой «Доступная среда для инвалидов».

Вадим Кузько спросил, что планируется делать для развития интерактивного туристского потенциала. Роман Дерендяев напомнил, что в Гатчине уже действует такой маршрут, когда с помощью мобильного приложения можно совершить экскурсию по исторической части города.

- Планируем расширять перечень маршрутов и реализовать проект «Виртуальный экскурсовод». Также в Гатчинском районе пользуется популярностью новый информационный ресурс «Активный горожанин», который сегодня пока работает как книга жалоб и предложений, но мы планируем наполнять его информацией для туристов, - сказал Роман Дерендяев.