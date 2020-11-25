Депутаты обсудили социальное развитие

Провел заседание комиссии
ее председатель, депутат Пудостьского поселения Вадим Кузько.
Заместитель главы
районной администрации по развитию социальной сферы Роман Дерендяев презентовал
муниципальную программу «Современное образование в Гатчинском муниципальном
районе», которая состоит из шести подпрограмм: «Развитие дошкольного
образования», «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего
образования», «Развитие дополнительного образования», «Развитие системы отдыха,
оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации», «Содействие развитию образования,
управление ресурсами и качеством системы образования», «Социальная защита прав
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Среди проблем, которые
сегодня существуют в системе дошкольного образования Гатчинского района, Роман
Дерендяев назвал недостаточное количество мест в детских садах для детей до
трех лет, недостаточный уровень условий для обучения детей с ОВЗ, дефицит
педагогических кадров и другие.
Для решения этих задач в
Гатчинском районе планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году детский сад на
220 мест в деревне Жабино, в 2023 году – детский сад на 220 мест в деревне
Малое Верево, в 2024 году – ясельный корпус на 90 мест в рамках реконструкции
детского сада № 13 в Гатчине, детский сад на 180 мест в деревне Антелево, в
2025 году – детский сад на 220 мест в Коммунаре, детский сад на 140 мест в
поселке Тайцы, а также сделать пристройку к Гатчинскому лицею № 3 (школа – 400
мест, детский сад – 100 мест) и пристройку к Гатчинской школе № 8 (школа – 300
мест, детский сад – 80 мест).
Для развития системы
общего образования планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году школу на 1175
мест в микрорайоне Аэродром, еще одну аналогичную – в 2025 году, в 2024 году
открыть новую школу на 1175 мест в микрорайоне Хохлово поле, выкупить у
застройщика школу на 825 мест в микрорайоне IQ Гатчина, а также открыть в 2022
году Центр образования «Точка роста» в Дружногорской школе.
Главной проблемой системы
дополнительного образования Гатчинского района является отсутствие необходимых
и износ существующих помещений детско-юношеских школ. Для реализации этой
программы планируется построить в 2021 году спортзал для Районной ДЮСШ, ввести
в эксплуатацию в 2023 году ДЮСШ в городе Коммунаре, построить в 2024 году ФОК с
залом размерами 30х18 в Гатчине.
В рамках подпрограммы
«Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи,
в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» запланировано
строительство двух корпусов на 75 мест в детском лагере «Лесная сказка» и
газификация учреждения. Обсуждается вопрос его включения в новую программу по
реновации детских оздоровительных лагерей. Администрация Гатчинского района уже
подала соответствующую заявку в правительство Ленинградской области.
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в Гатчинском муниципальном районе»
содержит две подпрограммы: «Развитие физической культуры и массового спорта в
Гатчинском муниципальном районе» и «Совершенствование и развитие
инфраструктуры, учреждений физической культуры и спорта
Муниципальная программа
«Развитие культуры в Гатчинском муниципальном районе» на 2021 – 2025 годы
разработана в соответствии с нацпроектом «Культура», госпрограммой «Развитие
культуры в Ленинградской области» и подпрограммой «Доступная среда для
инвалидов».
Вадим Кузько спросил, что
планируется делать для развития интерактивного туристского потенциала. Роман
Дерендяев напомнил, что в Гатчине уже действует такой маршрут, когда с помощью
мобильного приложения можно совершить экскурсию по исторической части города.
- Планируем расширять перечень маршрутов и реализовать проект «Виртуальный экскурсовод». Также в Гатчинском районе пользуется популярностью новый информационный ресурс «Активный горожанин», который сегодня пока работает как книга жалоб и предложений, но мы планируем наполнять его информацией для туристов, - сказал Роман Дерендяев.