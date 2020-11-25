Где пополнили статистику новых covid-пациентов

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у 14 жителей Гатчинского района:

- г. Гатчина (+6)

- п. Тайцы (+1)

- п. Сиверский (+1)

- г. Коммунар (+1)

- д. Сокколово (+1)

- п. Дружная Горка (+3)

- д. Межно (+1)

В итоге в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 3024 человек, 2038 из их числа – 67,4 % - выздоровели, зарегистрировано 37 летальных исходов.

Число активных COVID-пациентов в Гатчинском районе – то есть тех, кто болен в настоящее время – 949 человек.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 25 ноября коронавирусная инфекция диагностирована у 15908 человек (в том числе за минувшие сутки выявлено 206 новых случая), 9671 человек поправился, 131 скончался. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 60,8 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 1228 человек (выздоровели 811),

- г. Коммунар – 198 человек (выздоровели 145),

- п. Сиверский – 161 человек (выздоровели 127),

- п. Вырица – 152 человека (выздоровел 112),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 104 человека (выздоровели 92)

- п. Новый Свет – 88 человек (выздоровели 69),

- п. Тайцы – 85 человек (выздоровели 58),

- с. Никольское – 60 человек (выздоровели 19),

- п. Пудость – 58 человек (выздоровели 34),

- п. Дружная Горка – 56 человек (выздоровели 31),

- д. Большие Колпаны – 52 человека (выздоровели 25),

- д. Малое Верево – 52 человека (выздоровели 33),

- д. Лампово – 32 человека (выздоровели 28),

- п. Войсковицы – 30 человек (выздоровели 26),

- д. Малые Колпаны – 30 человек (выздоровели 12),

- п. Терволово – 29 человек (выздоровели 17),

- д. Сяськелево – 27 человек (выздоровели 21),

- д. Новый Учхоз – 24 человека (выздоровели 19),

- п. Семрино – 22 человека (выздоровели 13),

- п. Елизаветино – 22 человека (выздоровели 15),

- с. Рождествено – 19 человек (выздоровели 7),

- д. Батово – 18 человек (выздоровели 10),

- п. Мыза-Ивановка – 18 человек (выздоровели 12),

- д. Пудомяги – 18 человек (выздоровели 16),

- д. Большое Рейзино – 17 человек (выздоровели 13),

- п. Лукаши – 15 человек (выздоровели 10),

- п. Кобралово – 14 человек (выздоровели 5),

- п. Высокоключевой – 13 человек (выздоровели 8),

- д. Белогорка – 12 человек (все выздоровели),

- д. Покровская – 12 человек (выздоровели 5),

- п. Сусанино – 12 человек (выздоровели 10),

- д. Старосиверская – 11 человек (выздоровели 7),

- д. Мины – 10 человек (выздоровели 8),

- д. Монделево – 10 человек (выздоровели 7),

- п. Суйда – 10 человек (выздоровели 6),

- д. Ляды – 10 человек (выздоровели 7),

- д. Шпаньково, д. Пустошка, д. Жабино – по 9 человек,

- д. Меньково – 8 человек (выздоровели 5),

- п. Торфяное, д. Большое Верево, д. Выра, д. Сокколово – по 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, Дружноселье, д. Даймище, д. Вайя, д. Корпиково, д. Парицы, д. Вяхтелево – по 6 человек,

- д. Тихковицы, д. Луйсковицы, д. Романовка, д. Куровицы, д. Новосиверская, п. Борницкий Лес, д. Ивановка (Пудостьское), д. Черново, д. Нижняя, д. Тойворово – по 5 человек,

- д. Вайялово, д. Большево, п. Пригородный, д. Покровка, д. Тяглино – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Остров, д. Холоповицы, Карташевская, д. Орлино, д. Никольское, д. Антелево, п. Новинка, п. Дивенский, п. Торфопредприятие, д. Руссолово, д. Александровка, д. Петрово, д. Химози, д. Межно – по 3 человека,

- д. Изора, Малые Борницы, Большое Сергелево, д. Реболово, д. Алексеевка, д. Горки, д. Крокшево, с. Слудицы, д. Виркино, д. Котельниково, д. Вопша, массив Красницы, д. Ковшово, д. Зайцево, п. Кобринское – по 2 человека,

- д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Старые Низковицы, д. Новые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, Пижма, Новые Черницы, д. Замостье, Алапурская, Вярлево, Смольково, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, д. Лядино, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь», коттеджный поселок «Голубые озера», д. Коргузи, д. Истинка, д. Тихвинка, массив Вопша, СНТ «Лесное», д. Хиндикалово, д. Большое Ондрово, д. Мыза - по 1 человеку.