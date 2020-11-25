«Губернаторский кадровый резерв» ждёт экзамен

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко намерен лично встретиться со всеми конкурсантами, вышедшими в региональный этап.

Теперь участникам предстоит пройти онлайн-тестирование на выявление лидерских качеств, готовности к саморазвитию и командной работе, затем проверить свои знания Конституции России, законодательства о государственной гражданской службе, Устава Ленинградской области, антикоррупционного законодательства, русского языка, истории, географического и социально-экономического положения Ленинградской области.

В финале кандидатов ждет индивидуальное собеседование.