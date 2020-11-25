«Губернаторский кадровый резерв» ждёт экзамен

Как сообщает пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области, губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко намерен лично встретиться со всеми конкурсантами,
вышедшими в региональный этап.
Теперь участникам
предстоит пройти онлайн-тестирование на выявление лидерских качеств, готовности
к саморазвитию и командной работе, затем проверить свои знания Конституции
России, законодательства о государственной гражданской службе, Устава
Ленинградской области, антикоррупционного законодательства, русского языка,
истории, географического и социально-экономического положения Ленинградской
области.
В финале кандидатов ждет
индивидуальное собеседование.