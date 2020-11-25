Новые услуги в МФЦ «Малое Верево»

Для первичного получения или замены паспорта гражданина РФ потребуются: свидетельство о рождении или старый паспорт, документы- основание для замены, 2 фотографии 35x45, квитанция об оплате госпошлины. Для загранпаспорта - заполненная анкета.

Чтобы оформить временную или постоянную регистрацию, должны присутствовать обе стороны. Список документов лучше уточнять в индивидуальном порядке на сайте mfc47.ru в разделе «Обратная связь» или по телефону справочной службы 8-800-500-00-47, 8-812-775-47-47.

В УРМ «Малое Верево» доступно более 370 услуг, в том числе кадастровый учет, регистрация на gosuslugi.ru, получение сведений из ЕГРН, заказ справки о судимости.

МФЦ работает по предварительной записи по адресу: д. Малое Верево, ш. Киевское, д. 2г. График работы: пн. 10:00-18:00, вт.-чт. 09:00-18:00, перерыв 13:00 -14:00.

Напомним, что удаленные рабочие места (УРМ) открывают в небольших населенных пунктах Ленинградской области, чтобы граждане могли получать важные услуги в режиме "одного окна" в короткие сроки непосредственно в своём поселении, не выезжая в районный центр.