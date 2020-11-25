Новые услуги в МФЦ «Малое Верево»

Для первичного
получения или замены паспорта гражданина РФ потребуются: свидетельство о
рождении или старый паспорт, документы- основание для замены, 2 фотографии
35x45, квитанция об оплате госпошлины. Для загранпаспорта - заполненная анкета.
Чтобы оформить
временную или постоянную регистрацию, должны присутствовать обе стороны. Список
документов лучше уточнять в индивидуальном порядке на сайте mfc47.ru в разделе
«Обратная связь» или по телефону справочной службы 8-800-500-00-47,
8-812-775-47-47.
В УРМ «Малое
Верево» доступно более 370 услуг, в том числе кадастровый учет, регистрация на
gosuslugi.ru, получение сведений из ЕГРН, заказ справки о судимости.
МФЦ работает по
предварительной записи по адресу: д. Малое Верево, ш. Киевское, д. 2г. График
работы: пн. 10:00-18:00, вт.-чт. 09:00-18:00, перерыв 13:00 -14:00.
Напомним, что удаленные
рабочие места (УРМ) открывают в небольших населенных пунктах Ленинградской
области, чтобы граждане могли получать важные услуги в режиме "одного
окна" в короткие сроки непосредственно в своём поселении, не выезжая в
районный центр.