Тёмный четверг

В связи с ремонтными работами
в четверг, 26 ноября, будет прекращена подача электроэнергии:
Рождественское СП:
с 09:00 до 17:00
д. Старое Поддубье,
д. Новое Поддубье.
д. Чикино
д. Ляды
Пудомягское СП:
с 09:00 до 18:00
д. Кобралово
Войсковицкое СП:
с 09:00 до 16:00
д. Рябизи
Пудостьское СП:
с 10:00 до 14:00
д. Большое Рейзино, д. 31,
32, 35, 36
Сяськелевское СП:
с 10:00 до 17:00
д. Вохоново
д. Переярово
Елизаветинское СП:
с 10:00 до 17:00
д. Луйсковицы
д. Березнево
Вырицкое ГП:
с 11:00 до 17:00
д. Тарасино
д. Нестерково
д. Чаща
д. Озерешно
д. Ольховец
д. Воцко
д. Кремено
п. Дальний