Тёмный четверг

Тёмный четверг

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет о проведении запланированных работ на электросетевых объектах 26 ноября в населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики : ЖКХ     25 Nov 2020

В связи с ремонтными работами в четверг, 26 ноября, будет прекращена подача электроэнергии:

Рождественское СП:

с 09:00 до 17:00

д. Старое Поддубье,

д. Новое Поддубье.

д. Чикино

д. Ляды     

 

Пудомягское СП:

с 09:00 до 18:00

д. Кобралово 

 

Войсковицкое СП:

с 09:00 до 16:00

д. Рябизи

 

Пудостьское СП:

с 10:00 до 14:00 

д. Большое Рейзино, д. 31, 32, 35, 36

 

Сяськелевское СП:

с 10:00 до 17:00

д. Вохоново

д. Переярово

 

Елизаветинское СП:

с 10:00 до 17:00

д. Луйсковицы

д. Березнево

 

Вырицкое ГП:

с 11:00 до 17:00

д. Тарасино

д. Нестерково

д. Чаща

д. Озерешно

д. Ольховец

д. Воцко

д. Кремено

п. Дальний

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