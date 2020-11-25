В Гатчинском районе продолжается выдача продуктовых наборов

Напомним, весной текущего года члены партии «Единая Россия» приняли решение помогать нуждающимся и многодетным семьям, пожилым жителям в возрасте старше 65 лет, а также тем, кто потерял работу из-за коронавирусной инфекции. Местный предприниматель, координатор проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» в Гатчинском районе Антон Вересов оказал посильную помощь и закупил 100 продуктовых наборов. Всего весной текущего года волонтеры «Единой России» выдали в общей сложности около 200 продуктовых наборов весом более полутора тонн, которые распределили среди жителей Гатчины и Гатчинского района.

Сегодня, когда мы переживаем вторую волну коронавируса, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских и Людмила Тептина решили вновь выдавать продуктовые наборы нуждающимся граждан. Антон Вересов также не остался в стороне. Вместе они собрали 100 продуктовых наборов общим весом почти 600 кг. В набор вошли рис, гречка, макароны, горох, чай, сахар, конфеты, сок, а также по пять защитных масок.

Чтобы сэкономить время и как можно быстрее раздать продуктовые наборы, на помощь пришли местные партийцы - депутаты города Гатчины Александр Федоров и Светлана Терентьева, депутат Большеколпанского поселения Сергей Михайличенко. Вместе со специалистом местного отделения партии Златой Булиной они распределили адреса и отправились разносить продукты.

Александр Русских рассказал, что список адресов был составлен при согласовании с Гатчинским филиалом Центра социальной защиты населения. В дальнейшем наборы будут распределяться по заявкам жителей, поступающим на горячую линию волонтерского центра партии «Единая Россия».

- Сегодня, когда пожилым жителям лучше оставаться дома, продуктовые наборы станут для них хорошим подспорьем и снимут необходимость лишний раз выходить из дома и подвергать свое здоровье опасности. Также мы добавили в наборы защитные маски, которые сегодня стали обязательным атрибутом посещения общественных мест, - сказал он.

Партийцы обсуждают возможность сделать подобные акции по выдаче продуктовых наборов традиционными без привязки к эпидемической ситуации, чтобы помогать тем, кто в этом действительно нуждается.

Ирина ХРУСТАЛЁВА

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