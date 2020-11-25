В Гатчинском районе продолжается выдача продуктовых наборов

Напомним,
весной текущего года члены партии «Единая Россия» приняли решение помогать нуждающимся
и многодетным семьям, пожилым жителям в возрасте старше 65 лет, а также тем,
кто потерял работу из-за коронавирусной инфекции. Местный предприниматель, координатор
проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» в Гатчинском районе Антон
Вересов оказал посильную помощь и закупил 100 продуктовых наборов. Всего весной
текущего года волонтеры «Единой России» выдали в общей сложности около 200
продуктовых наборов весом более полутора тонн, которые распределили среди жителей
Гатчины и Гатчинского района.
Сегодня,
когда мы переживаем вторую волну коронавируса, депутаты Законодательного
собрания Ленинградской области Александр Русских и Людмила Тептина решили вновь
выдавать продуктовые наборы нуждающимся граждан. Антон Вересов также не остался
в стороне. Вместе они собрали 100 продуктовых наборов общим весом почти 600 кг.
В набор вошли рис, гречка, макароны, горох, чай, сахар, конфеты, сок, а также
по пять защитных масок.
Чтобы
сэкономить время и как можно быстрее раздать продуктовые наборы, на помощь
пришли местные партийцы - депутаты города Гатчины Александр Федоров и Светлана Терентьева,
депутат Большеколпанского поселения Сергей Михайличенко. Вместе со специалистом
местного отделения партии Златой Булиной они распределили адреса и отправились
разносить продукты.
Александр Русских рассказал, что список адресов был составлен при согласовании с Гатчинским филиалом Центра социальной защиты населения. В дальнейшем наборы будут распределяться по заявкам жителей, поступающим на горячую линию волонтерского центра партии «Единая Россия».
-
Сегодня, когда пожилым жителям лучше оставаться дома, продуктовые наборы станут
для них хорошим подспорьем и снимут необходимость лишний раз выходить из дома и
подвергать свое здоровье опасности. Также мы добавили в наборы защитные маски,
которые сегодня стали обязательным атрибутом посещения общественных мест, -
сказал он.
Партийцы
обсуждают возможность сделать подобные акции по выдаче продуктовых наборов
традиционными без привязки к эпидемической ситуации, чтобы помогать тем, кто в
этом действительно нуждается.
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