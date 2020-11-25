Выход на лед запрещён!

В Гатчинском районе приняты постановления о мерах по предотвращению несчастных случаев на водных объектах в зимний период 2020 - 2021 годов. В соответствии с ними выход или выезд транспортных средств на лед на водных объектах Гатчинского района и города Гатчины запрещен.
Управлению
безопасности, гражданской защиты населения и территории Гатчинского района
поручено обеспечить координацию действий сил и средств, задействованных при
выполнении поисково-спасательных работ, сообщает пресс-служба администрации
Гатчинского муниципального района.
Фото Ольги Фирсовой
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