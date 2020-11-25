Выход на лед запрещён!

Выход на лед запрещён!

В Гатчинском районе приняты постановления о мерах по предотвращению несчастных случаев на водных объектах в зимний период 2020 - 2021 годов. В соответствии с ними выход или выезд транспортных средств на лед на водных объектах Гатчинского района и города Гатчины запрещен.

Рубрики : Общество     25 Nov 2020

Управлению безопасности, гражданской защиты населения и территории Гатчинского района поручено обеспечить координацию действий сил и средств, задействованных при выполнении поисково-спасательных работ, сообщает пресс-служба администрации Гатчинского муниципального района.

Фото Ольги Фирсовой

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