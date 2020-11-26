На повестке дня: экономика, приватизация и борщевик

Большинство депутатов комиссии по вопросам инвестиций, бюджетной и экономической политики, а также комиссии по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, средств коммуникаций и связи присутствовали на встрече посредством видеоконференцсвязи. Заседание провел председатель комиссии по вопросам инвестиций, бюджетной и экономической политики, глава Новосветского поселения Евгений Дегтярев.

Заместитель председателя комитета по управлению имуществом Гатчинского района Галина Андреева рассказала об объекте недвижимого имущества, находящемся в собственности Гатчинского района и передаваемого в государственную собственность Ленинградской области. Речь идет о части нежилого здания больницы в поселке Дружная Горка (улица Здравомыслова, 1). Что касается прогнозного плана приватизации имущества Гатчинского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы, то в него вошли два транспортных средства, преобразование муниципальных унитарных предприятий (МУП) в хозяйственное общество и шесть объектов недвижимости. Сегодня все объекты недвижимости не используются и находятся в плачевном состоянии. Так, два здания являются бывшими котельными, оборудование которых уже демонтировано и списано. На их месте сформированы земельные участки, которые готовы приобрести предприниматели для развития своих производств. Депутаты поддержали данные решения, проголосовав единогласно.

Заместитель главы администрации Гатчинского района по финансовой политике Илья Носков представил депутатам муниципальные программы, разработанные на 2021 – 2025 годы.

Программа «Стимулирование экономической активности в Гатчинском муниципальном районе» разработана для устойчивого и сбалансированного развития малого и среднего предпринимательства (МСП) и градостроительной деятельности. Общий объем финансирования по программе составит почти 363 млн рублей.

Финансирование подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Гатчинском муниципальном районе» запланировано в размере почти 145 млн рублей. Эти средства будут затрачены, в том числе на реконструкцию и строительство бизнес-инкубаторов, предоставление субсидий субъектам МСП на организацию предпринимательской деятельности, расширение доступа предпринимателей к муниципальному имуществу, снижение административных барьеров, поддержку субъектов социального предпринимательства и другие направления.

Подпрограмма «Регулирование градостроительной деятельности Гатчинского муниципального района» предполагает финансирование в размере почти 218 млн рублей, которое будет направлено на устойчивое развитие территорий сельских поселений в области градостроительной деятельности. В рамках подпрограммы предусмотрены внесение изменений в генеральные планы, схемы территориального планирования, подготовка других планировочных документов, обеспечение деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих градостроительную деятельность, и выполнение комплексных кадастровых работ в 2021 году на территории садоводческих некоммерческих товариществ в Вырице и в 2022 году – в Сусанино.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе» содержит две подпрограммы: «Содействие увеличению объемов сельскохозяйственной продукции на рынках Гатчинского муниципального района» и «Борьба с борщевиком Сосновского». Финансирование программы на ближайшие пять лет запланировано в размере 120 млн рублей.

В рамках программы планируется сохранить посевные площади картофеля и овощей открытого грунта к 2025 году в размере не менее 600 га, увеличить количество сельхозтоваропроизводителей, улучшающих эпизоотическую и эпидемиологическую обстановку, увеличить количество участников выставочно-ярмарочных мероприятий, вовлечь в оборот земель сельхозназначения не менее 50 га ежегодно по результатам проведения мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского механическим способом, увеличить поголовье сельскохозяйственных животных в ЛПХ и КФХ к концу 2025 года на 19 %, объемы приобретения комбикормов – на 8 % и другие мероприятия.

Целью еще одной муниципальной программы «Эффективное управление финансами Гатчинского муниципального района» является повышение качества управления финансами и эффективности управления бюджетным процессом, обеспечение его прозрачности и открытости за счет применения автоматизированных систем, а также совершенствование механизмов управления муниципальным долгом.



