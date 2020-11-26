Успехи гатчинских борцов

Эти соревнования должны
были состояться в марте в Светогорске - как этап отбора на Всероссийские
соревнования для этой возрастной группы. Но в связи с эпидемией ковида
финальный этап был отменен, а областные соревнования перенесены на осень.
Среди воспитанников
спортивного клуба поселка Вырица победителями в своих категориях стали
Елизавета Филюхина в категории 32 кг, Арнэла Шашкова (36 кг), Денис Пелевин (42
кг). На втором месте – Алексей Засименков (50 кг) и Даниил Андреев (66 кг). На
третьем месте – Захар Савельев (34 кг), Эльдар Каримов (38 кг), Егор Тимофеев
(50 кг) и Владимир Попов (60 кг). Андрей Койвистолайнен (38кг) боролся в
категории 42 кг и остановился в шаге от третьего места.
Воспитанник гатчинского
спортивного клуба «Сокол» Матвей Фролов выступал в весовой категории 38 кг. К
сожалению, Матвей, допустив ошибки в своих атаках, уступил в стартовой встрече
сопернику из Лужского района и выбыл из борьбы за медали.
В этот же день
воспитанники гатчинского спортивного клуба «Сокол» отстаивали честь нашего
города на турнире по самбо в Кронштадте, а также на Дне борьбы в
Санкт-Петербурге среди спортсменов 2012-2008 г.р.
В Кронштадте на базе
Центра морской и физической подготовки ЦСКА прошли соревнования, посвященные
Всероссийскому Дню самбо. В утренней части спортивного мероприятия гатчинские
спортсмены порадовали успешным выступлением. Среди спортсменов 2012 г.р. первое
место занял Михаил Ковалев (38 кг), бронзу присудили Джасуру Насритдинову (32
кг). В вечерней части программы гатчинцы были не менее успешны и добились
следующих результатов: второе место – у Ксении Копачевой (+50 кг), на третьем
месте – Павел Попов (+50кг) и Александр Феденко Александр (31 кг). На Дне борьбы
юные спортсмены Максим Дзендор, Георгий Петрунин, Артем Исмаилов получили
успешный опыт в соревновательном формате.