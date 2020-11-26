Успехи гатчинских борцов

Эти соревнования должны были состояться в марте в Светогорске - как этап отбора на Всероссийские соревнования для этой возрастной группы. Но в связи с эпидемией ковида финальный этап был отменен, а областные соревнования перенесены на осень.

Среди воспитанников спортивного клуба поселка Вырица победителями в своих категориях стали Елизавета Филюхина в категории 32 кг, Арнэла Шашкова (36 кг), Денис Пелевин (42 кг). На втором месте – Алексей Засименков (50 кг) и Даниил Андреев (66 кг). На третьем месте – Захар Савельев (34 кг), Эльдар Каримов (38 кг), Егор Тимофеев (50 кг) и Владимир Попов (60 кг). Андрей Койвистолайнен (38кг) боролся в категории 42 кг и остановился в шаге от третьего места.

Воспитанник гатчинского спортивного клуба «Сокол» Матвей Фролов выступал в весовой категории 38 кг. К сожалению, Матвей, допустив ошибки в своих атаках, уступил в стартовой встрече сопернику из Лужского района и выбыл из борьбы за медали.

В этот же день воспитанники гатчинского спортивного клуба «Сокол» отстаивали честь нашего города на турнире по самбо в Кронштадте, а также на Дне борьбы в Санкт-Петербурге среди спортсменов 2012-2008 г.р.

В Кронштадте на базе Центра морской и физической подготовки ЦСКА прошли соревнования, посвященные Всероссийскому Дню самбо. В утренней части спортивного мероприятия гатчинские спортсмены порадовали успешным выступлением. Среди спортсменов 2012 г.р. первое место занял Михаил Ковалев (38 кг), бронзу присудили Джасуру Насритдинову (32 кг). В вечерней части программы гатчинцы были не менее успешны и добились следующих результатов: второе место – у Ксении Копачевой (+50 кг), на третьем месте – Павел Попов (+50кг) и Александр Феденко Александр (31 кг). На Дне борьбы юные спортсмены Максим Дзендор, Георгий Петрунин, Артем Исмаилов получили успешный опыт в соревновательном формате.