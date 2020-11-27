При Гатчинской КМБ создан уполномоченный центр по COVID-19

Центр нацелен на
работу с COVID-пациентами, а также с пациентами с подозрениями на
коронавирусную инфекцию и с внебольничными пневмониями. Это ведение реестра
заболевших, оперативная обработка обращений пациентов, контроль за их состоянием,
мониторинг лабораторных исследований и обмен информацией.
В настоящий момент
в реестре центра на контроле находится 1817 человек, в том числе контактных лиц
и пациентов с пневмониями и ОРВИ.
Центр включает в
себя контакт-центр, который осуществляет информирование пациентов о результатах
исследований и аудиомониторинг, координационный центр, консультирующий
пациентов при наличии симптомов, а также выездные бригады. В состав бригад
входят врачи, фельдшеры и медсестры, которые осуществляют забор материала и
осматривают пациентов. В контакт-центре задействованы в общей сложности 62
оператора.
Павел Британишский
отметил, что Гатчинский район первый в Ленинградской области запустил
аудиомониторинг пациентов. Он ведется ежедневно, без выходных. Дистанционное
наблюдение осуществляют в две смены по восемь операторов. Под дистанционным
наблюдением сейчас попадает 76% от общего количество заболевших COVID-19,
контактных, а также больных пневмониями и ОРВИ.
Заместитель
главного врача Гатчинской КМБ Наталья Полуэктова добавила, что работа центра
основана на четкой и понятной схеме взаимодействия, что позволяет оперативно
обмениваться информацией, держать на контроле ситуацию по заболевшим.
Также 6 ноября в
круглосуточном режиме была запущена горячая линия по COVID-19, по телефону которой
специалисты больницы дают консультации по многим вопросам, начиная от
результатов мазков (с 9 до 17 часов) и заканчивая правильностью приема
препаратов. Также специалисты горячей линии могут вызвать скорую помощь при
жалобе пациента на ухудшение состояния. Телефон горячей линии 8 911 226 01
86.
Главный государственный санитарный врач по Гатчинскому и Лужскому районам Николай Васев отметил, что организация контакт-центра и горячей линии при Гатчинской КМБ позволила снизить нагрузку на подразделения Роспотребнадзора, которые также принимают многочисленные обращения жителей в связи с COVID-19, сообщает пресс-служба администрации Гатчинского района.