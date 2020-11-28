Станция «Восток», сделанная в Гатчине, готовится к вводу в эксплуатацию в Антарктиде

Как сообщается на официальном сайте Правительства РФ, средства пойдут на транспортировку сооружения по Антарктиде, его монтаж и пусконаладочные работы.

Напомним, что работа над новым комплексом завершилась в августе. Он состоит из 133 модулей различного назначения, в их числе – жилые помещения, лаборатории, гаражи. Общая площадь конструкции, рассчитанной на проживание 35 человек в сезонный период и 15 человек – в зимовочный, превышает 1900 кв. м.

Помимо этого, выделяется 74 млн рублей на закупку оборудования для антарктической станции «Мирный», где летом произошёл пожар. Дополнительное финансирование позволит заменить вышедшую из строя технику.

Распоряжение поможет создать комфортные условия для жизни и работы российских исследователей, будет способствовать реализации Стратегии развития деятельности России в Антарктике, которая, среди прочего, предусматривает укрепление материально-технической инфраструктуры и модернизацию станций.