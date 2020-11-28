Станция «Восток», сделанная в Гатчине, готовится к вводу в эксплуатацию в Антарктиде

Станция «Восток», сделанная в Гатчине, готовится к вводу в эксплуатацию в Антарктиде

Более 3,5 млрд рублей будет направлено на ввод в эксплуатацию нового зимовочного комплекса российской антарктической станции «Восток», который был изготовлен в Гатчине. Распоряжение об этом 23 ноября подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Рубрики : Общество     28 Nov 2020

Как сообщается на официальном сайте Правительства РФ, средства пойдут на транспортировку сооружения по Антарктиде, его монтаж и пусконаладочные работы.

Напомним, что работа над новым комплексом завершилась в августе. Он состоит из 133 модулей различного назначения, в их числе – жилые помещения, лаборатории, гаражи. Общая площадь конструкции, рассчитанной на проживание 35 человек в сезонный период и 15 человек – в зимовочный, превышает 1900 кв. м.

Помимо этого, выделяется 74 млн рублей на закупку оборудования для антарктической станции «Мирный», где летом произошёл пожар. Дополнительное финансирование позволит заменить вышедшую из строя технику.

Распоряжение поможет создать комфортные условия для жизни и работы российских исследователей, будет способствовать реализации Стратегии развития деятельности России в Антарктике, которая, среди прочего, предусматривает укрепление материально-технической инфраструктуры и модернизацию станций.

 

 

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