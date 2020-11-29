Декабрь в Гатчине начнётся с отключений электричества

30.11.20 с 08:00 до 10:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица:
ул. Чехова д. 1-46; ул. Тургенева д.
15-24; ул. Футбольная д. 7-19; ул. Ефимова д. 1-14; ул. Тургенева д. 1-9; ул.
Футбольная д. 1-14; ул. 1-го Мая д. 2-14; ул. Ефимова д. 13-23; ул. Льва
Толстого д. 4-17; ул. Полозова д. 1-10; пер. Дачный д. 1-15; ул. Земская д.
10-16; ул. Петроградская д. 6-14; ул. Земская д. 1-8; ул. Полозова д. 11-21; ш.
Сиверское д. 90-104; ул. Моховая д. 1-6; ул. Ефимова д. 18-44; ул. Футбольная
д. 23-30; ул. 1-го Мая д. 16-20, 32.
30.11.20 с 09:00 до 17:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица:
пр-кт. Пильный д. 1-12; ул. Грибная д.
1-23; пр-кт. Островского д. 1-6; пр-кт. Кирова д. 1-10; ул. Соседская д. 1-16;
пр-кт. Коммунальный д. 35-80; пер. Безымянный д. 1-12; пер. ГЭС д. 1-8; ул.
Бернадская д. 27-36; ул. Косинская д. 3-20; ул. Сузинская д. 6-28; ул. Герцена
д. 5-13; ул. Косинская д. 22-26; ул. Первого оврага д. 5-12; ул. Ломоносова д.
19-25; ул. Сузинская д. 25-30; ш. Сиверское д. 105, 107, 109, 111, 113, 115,
141-155; ул. Сузинская д. 1, 3, 5; пер. Круговой д. 1-7; ул. Островского д.
1-9А; ул. Бородинская д. 1-9; ул. Воскресенская д. 51; пр-кт. Островского д.
18-33; ул. Надеждинская д. 60-67; пр-кт. Пролетарский д. 1-18; ул. Надеждинская
д. 12-56; ул. Еленинская д. 2-12; ул. Утинская д. 5А-26Б; пр-кт. Урицкого д.
1-6; ул. Линковского д. 5-28; ул. Воскресенская д. 36-47; пер. Ольгинский д.
1-4; пер. Весенний д. 9; ул. Щеголева д. 6А-13; ул. Еленинская д. 13-34; пр-кт.
Ленина д. 21-24; ул. Щеголева д. 6-18; ул. Еленинская д. 1-30.
01.12.20 с 09:00 до 17:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица:
ул. Андреевская д. 15; ш. Сиверское
шоссе д. 31, 31А, 31Б ул. Слуцкая д. 9, 9А, 11, 13; ул. Оредежская д. 61.
02.12.20 с 09:00 до 17:00
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица:
ул. Железнодорожная д. 9-23; ул.
Железнодорожная д. 27-29; ул. Менделеева д. 2; пр-кт. Энгельса д. 1-12; ул.
Марата д. 51-77; ул. Ковпака д. 1-9; ул. Железнодорожная д. 53-65; ул.
Железнодорожная д. 45-51; ул. Мира д. 2, ул. Нижегородская д. 1-17; ул.
Зареченская д. 5А-38; ул. Симбирская д. 40-52; пер. Вологодский д. 1-5; ул.
Ярославская д. 1-20; ул. Казанская д. 61-91; ул. Новопроектируемая д. 1-5; ул.
Тверская д. 1-31; ул. Новоселов д. 1-28; ул. Симбирская д. 64-72; ул.
Хвалынская д. 7-19; ул. Казанская д. 51-64Б; ул. Нижегородская д. 29-35; ул. Самарская
д. 29-51, ул. Вольская д. 1-24; ул. Симбирская д. 24-32; ул. Зареченская д.
1-10А; ул. Самарская д. 1-32; ул. Казанская д. 24-52А; ул. Камышинская д. 1-33;
ул. Симбирская д. 36-38А; ул. Саратовская д. 20-32; ул. Костромская д. 12А-31;
ул. Самарская д. 19-42; ул. Тельмана д. 1-10; пр-кт. Павловский д. 27А, 30,
28А; ул. Новая д. 6А; ул. Мира д. 27-54; ул. Михайловская д. 1-30.
03.12.20 с 09:00 до 16:00 с включением на ночь
пгт. Вырица:
ул. Андреевская д. 15; ш. Сиверское д.
31, 31А, 31Б; ул. Слуцкая д. 9, 9А, 11, 13; ул. Оредежская д.
61.
30.11.20 с 09:00 до 16:00
г. Гатчина:
ул. Генерала Кныша д. 2А; ул.
Комсомольцев-Подпольщиков д. 53А, 55, 62.
01.12.20 с 09:00 до 11:00
г. Гатчина:
ул. 7-й Армии д. 22А.
02.12.20 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Слепнёва, д. 4 к.
01.12.20 с 09:00 до 16:00
Дружногорское ГП:
пгт. Дружная Горка:
ул. Чащенская д. 1-10.
02.12.20 с 08:30 до 17:00
Таицкое ГП:
пгт. Тайцы:
ул. Карьерная д. 1 (ООО
"Стройгаз", АО «Ленгазспецстрой», ООО "Гарант", ООО
"Фабрика дверей Фармир", ООО "Линк Девелопмент").
03.12.20 с 08:30 до 17:00
Таицкое
ГП:
пгт. Тайцы:
ул. Карьерная д. 1П.
07.12.20 с 08:30 до 17:00
Таицкое
ГП:
пгт. Тайцы:
ул. Первомайская д. 1-19; ул.
Октябрьская д. 2-30; ул. Калинина д. 93-148; ул. Капитана Желтова д. 1-43; ул.
Колхозная д. 8-31; ул. Звездная д. 1-20; ул. Юного Ленинца д. 97-121, 125; ул.
Пушкина д. 67-102; ул. Островского д. 88-158; ул. Звездная д. 2; ш. Санаторское
д. 4-48; ул. Чкалова д. 1-10; ул. Некрасова д. 20-29; ул. Щорса д. 1-20, ул.
Фрунзе д. 1-9; ш. Гатчинское д. 1-11; ул. Советская д. 1-50; ул. Санаторская д.
1-4; ул. Поселковая д. 1-15; ул. Некрасова д. 1-23; ул. Санаторская д. 49-71;
ул. Большие Тайцы д. 47-80А; ул. Тургенева д. 1-10; ул. Комсомольская д. 17-31;
ул. Колхозная д. 2-7А; ул. Новостроек д. 1-10; ул. Новоселов д. 1-18; ул.
Пионерская д. 1-9; ул. Парковая д. 1-30; ул. Юбилейная д. 2А; ш. Санаторское
(СНТ "Таицкий родничок").
02.12.20 с 10:00 до 15:00
Сиверское ГП:
пгт. Сиверский:
ул. Заводская д. 7, 9 (ООО"
Сиверский Метизный завод", Котельная, СПУ №43).
03.12.20 с 09:00 до 16:00
Кобринское СП:
д. Кобрино:
ул. Мира д. 1-43; ул. Некрасова д. 1-12;
ул. Торфяная д. 1-6.