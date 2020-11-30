Многодетным родителям вручили заслуженные награды

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко с экрана поздравил многодетных матерей и отцов и поблагодарил их за труд.

- Роль мамы – бесценна. Мы всегда будем в долгу перед ними за их любовь, ласку, тепло и заботу. Особенно это касается многодетных матерей, которые должны найти время для каждого члена семьи. Но и отцы должны быть отблагодарены за их заботу о большой семье. Вручая им знаки отличия, мы поднимаем их авторитет не только в глазах семьи, но и общества, - сказал Александр Дрозденко.

Начиная с 2007 года в Ленинградской области 378 многодетных матерей, достойно воспитывающие пять и более детей, получили почетный знак «Слава Матери» и 80 многодетных отцов были удостоены знака отличия «Отцовская доблесть».

Глава региона посетовал на то, что впервые этот праздник проходит в онлайн формате.

- Мы привыкли собираться большой и дружной ленинградской семьей. Мне всегда приятно присутствовать на этом мероприятии, благодаря заряду позитива, доброты, оптимизма, который исходит от многодетных семей, - отметил Александр Дрозденко.

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин пожелал всем многодетным семьям вырастить своих детей достойными гражданами свой страны и родной Ленинградской области.

В ходе встречи награды жителям Гатчинского района вручили руководители Гатчины и района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим.

Почетным знаком «Слава Матери» награждена многодетная мама из города Коммунара Наталья Голикова, которая воспитывает шестерых детей.

Знак отличия «Отцовская доблесть» получил отец семерых детей из поселка Войсковицы Александр Пеус.

Семья Андрея и Виктории Кабанченко из деревни Нижняя Таицкого поселения получила сертификат номиналом 3 млн рублей на приобретение жилья в связи с рождением у них 24 января текущего года тройни: Владислава, Арианы и Дианы.

Всего в этот день награды получили 16 многодетных матерей и девять многодетных отцов со всей Ленинградской области. Помимо знаков отличия им положена единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей.

С 2007 года почетным знаком Ленинградской области «Слава матери» награждены 55 многодетных мам Гатчинского района, а знаком отличия Ленинградской области «Отцовская доблесть» - шесть многодетных отцов.

В своем ответном слове Наталья Голикова поблагодарила за вручение столь высокой награды.

- Быть мамой – это большое счастье, хотя бывает и не просто. Сегодня вновь убедилась в том, что труд многодетных матерей – не напрасный. Желаю всем мамам сил, терпения, любви и радости, - сказала Наталья Голикова. Она также поблагодарила правительство региона и лично Александра Дрозденко за достойные условия, созданные для многодетных семей в Ленинградской области.

В завершение встречи Людмила Нещадим поблагодарила виновников торжества за тот вклад, который они вносят в становление Гатчинского района и всего региона.

- Ленинградская область отличается большим количеством уникальных мер социальной поддержки семей, в том числе для многодетных семей. Особенно они актуальны в сегодняшний непростой период. Желаю всем вам крепкого здоровья и поддержки внутри ваших семей, - сказала Людмила Нещадим.

Ирина ХРУСТАЛЁВА

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