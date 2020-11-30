Награды «Абилимпикса» для Гатчинского района

Абилимпикс (Abilympics или Olympics of Abilities) - это Олимпиада возможностей, система конкурсов профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья. В международном движении Абилимпикс принимают участие 50 стран мира. Россия присоединилась к международному движению в 2014 году.

В 2020 году в региональном этапе VI Национального чемпионата «Абилимпикс» приняли участие 235 учащихся, 220 наставников, 150 волонтеров, 68 школьников и 42 образовательные организации. Соревнования проходили по 44 компетенциям из 99 существующих, среди которых «Адаптивная физическая культура», «Бисероплетение», «Выпечка хлебобулочных изделий», «Гончарное дело», «Декорирование тортов», «Ландшафтный дизайн», «Лозоплетение», «Облицовка плиткой», «Флористика», «Художественное вышивание», «Электромонтаж».

Соревнования проходили 16 и 17 ноября сразу на девяти площадках, в числе которых Сиверская школа-интернат и Сиверский техникум-интернат бухгалтеров, которые принимают участие в чемпионате «Абилимпикс» второй год подряд.

В Сиверском техникуме-интернате бухгалтеров прошли соревнования по компетенции «Экономика и бухгалтерский учет». Главный эксперт площадки, педагог техникума Екатерина Соболева рассказала, что техникум на соревнованиях представляют Иван Высоцких, Ирина Курчева, Виктория Мамонова, Юлия Зеленко, еще один конкурсант – учащаяся отделения среднего специального образования ЛГУ им.А.С. Пушкина Александра Метелкина. Студенты 2-ого и 3-его курса около двух месяцев готовились к участию в региональном этапе «Абилимпикс», осваивая программу 1С.

В день соревнования, как и по условиям чемпионата Worldskills, конкурсное задание изменили на 30 %. В результате, участникам предстояло продемонстрировать свое умение работать с кассой, расчетным счетом, начислять заработную плату, делать отчеты и кадровые документы.

Еще один студент техникума – Максим Бреус отправился в Мичуринский техникум, где проходили соревнования по компетенции «Обработка текста».

В этот же день в техникуме прошел круглый стол, посвященный успешной социализации и трудоустройству студентов с ОВЗ благодаря чемпионату «Абилимпикс».

Екатерина Соболева отметила, что участие в чемпионате помогает студентам не только расширить свои знания и стать более уверенными в себе, но и найти работу. Так, победительница регионального этапа в 2019 году по компетенции «Экономика и бухгалтерский учет» Алена Галкина по итогам Национального чемпионата заняла третье место.

- Сегодня Алена работает по специальности – бухгалтером. За время подготовки к чемпионату мы помогли ей более углубленно изучить предмет, чтобы она стала отличным специалистом, - сказала Екатерина Соболева.

Сиверская школа-интернат представила для участия в региональном этапе чемпионата «Абилимпикс» сразу 20 участников. На базе школы прошли соревнования по двум компетенциям - «Столярное дело» и «Швея».

Для первой компетенции преподаватель столярного дела, главный эксперт компетенции Станислав Тырса подготовил трех учащихся 9-ого класса: Максима Базнова, Валерия Смирнова, Павла Лопаткина.

Для участия в компетенции «Швейное дело» педагог, эксперт Валентина Викторова подготовила семиклассниц Викторию Умилину и Жанну Дружинину, а также учащуюся 10-го класса Марию Шестоперову. На протяжении нескольких месяцев как после уроков, так и во время осенних каникул ребята готовились к участию в чемпионате.

Участники компетенции «Швея» должны были за три часа сшить органайзер из ткани. Юноши, соревнующиеся в компетенции «Столярное дело», должны были изготовить квадратную раму для картины. За их работой наблюдали эксперты – настоящие профессионалы своего дела: генеральный директор ООО «Фабрика», специализирующейся на пошиве детской верхней одежды, Екатерина Горицкая и мастера столярной школы Rubankov в Санкт-Петербурге Сергей Клейн и Алексей Дейкин.

Кроме того, воспитанники Сиверской школы-интерната принимали участие в соревнованиях на других площадках региона. Алина Лукина, Леонид Шестоперов и Николай Олифер ездили в Мультицентр социальной и трудовой интеграции для участия в компетенции «Лозоплетение». Здесь же Ольга Филонова, Артем Хамяляйнен, Марина Каминская, Ульяна Великая принимали участие в компетенции «Клининг». В Мичуринском техникуме прошли соревнования по компетенции «Вязание на спицах». Честь Сиверской школы-интерната в этой категории отстаивали Анна Стеганова и Татьяна Никольская. В компетенции «Гончар» принимали участие Александр Шарабуев и Илья Орлов. Светлана Дудкина принимала участие в компетенции «Художественная вышивка». Константин Лукин и Сергей Ульянов ездили в Борский техникум для участия в компетенции «Штукатур – маляр».

Кстати, участница прошлого чемпионата «Абилимпикс», воспитанница Сиверской школы-интернат Светлана Дудкина, победившая в компетенции «Швея» на региональном этапе, в ходе Национального отбора сначала вошла в десятку лучших из 80 участниц со всей России, а затем завоевала второе место.

В этом году среди воспитанников Сиверской школы-интерната победителем компетенции «Столярное дело» стал Максим Базнов, в компетенции «Швейное дело» лучшей стала Мария Шестоперова, в компетенции «Лозоплетение» первое место присудили Леониду Шестоперову. Кроме того, учащиеся Сиверской школы-интерната завоевали пять серебряных медалей, шесть бронзовых медалей, а также в их копилке три четвертых и два пятых места.

По компетенции «Экономика и бухгалтерский учет» лучшим стал Иван Высоцких, Юлия Зеленко заняла второе место, Виктории Мамоновой присудили третье место.

Всего в Ленинградской области 136 ребят с ограниченными возможностями здоровья стали победителями и призерами регионального этапа конкурса. Победители принимают участие в VI Национальном чемпионате в своих компетенциях, который проходит в очно-дистанционном формате. Ленинградцы представляют регион сразу в 32 компетенциях.

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