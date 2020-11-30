Он вернулся – спустя 79 лет

В 2019 году на "Вахте Памяти" в деревне Мины был обнаружен комиссар, старший политрук. Обнаружил его Евгений Алексеев, с помощью щупа нащупав небольшой провал. При вскрытии показались доски, покрытые красной краской, а под досками – останки офицера. На сохранившихся фрагментах униформы были нарукавные звезды, а на петлицах – шпала. На основании этого было установлено, что воинское звание обнаруженного офицера – старший политрук.

По всем признакам было ясно, что погибший офицер был весьма значимой и уважаемой личностью, так как в условиях полного окружения его части противником он был захоронен с соблюдением всех воинских почестей. До сих пор неизвестно о таких же случаях в данном районе поиска.

Тем же вечером по ключевым словам «старший политрук», «Вырица», «погиб» поисковик в интернете выдал статью о том что разыскивается старший политрук Иванов Виктор Васильевич, 1905 года рождения, который по документам как раз числился пропавшим без вести под Вырицей.

Проанализировав ситуацию, приняли решение попробовать. А вдруг и правда… После года поисков удалось выйти на родственников бойца, разместивших объявление в Сети. Но утверждать с уверенностью, что это действительно он, было нельзя – имелись только предположения.

Однако благодаря следственному отделу по городу Гатчине была сделана ДНК-экспертиза. И 27 ноября поисковики «Искры» получили ответ: "ДНК погибшего и его дочери совпали".

Все сомнения развеялись. Спустя 79 лет отец вернулся к своей дочери. Ещё одна история подошла к концу.

Источник: https://vk.com/iskragmr