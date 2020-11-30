Он вернулся – спустя 79 лет

В 2019 году на "Вахте Памяти" в деревне Мины был обнаружен комиссар, старший политрук. Обнаружил
его Евгений Алексеев, с помощью щупа нащупав небольшой провал. При вскрытии
показались доски, покрытые красной краской, а под досками – останки офицера. На
сохранившихся фрагментах униформы были нарукавные звезды, а на петлицах –
шпала. На основании этого было установлено, что воинское звание обнаруженного
офицера – старший политрук.
По всем признакам
было ясно, что погибший офицер был весьма значимой и уважаемой личностью, так
как в условиях полного окружения его части противником он был захоронен с
соблюдением всех воинских почестей. До сих пор неизвестно о таких же случаях в
данном районе поиска.
Тем же вечером по
ключевым словам «старший политрук», «Вырица», «погиб» поисковик в интернете
выдал статью о том что разыскивается старший политрук Иванов Виктор Васильевич,
1905 года рождения, который по документам как раз числился пропавшим без вести
под Вырицей.
Проанализировав ситуацию, приняли решение
попробовать. А вдруг и правда… После года поисков удалось выйти на
родственников бойца, разместивших объявление в Сети. Но утверждать с
уверенностью, что это действительно он, было нельзя – имелись только
предположения.
Однако благодаря следственному отделу по городу Гатчине была сделана ДНК-экспертиза. И 27 ноября поисковики «Искры» получили ответ: "ДНК погибшего и его дочери совпали".
Все сомнения развеялись. Спустя 79 лет отец вернулся к своей дочери. Ещё одна история подошла к концу.
Источник: https://vk.com/iskragmr