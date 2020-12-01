2 декабря в Гатчине отключат воду, а в Гатчинском районе - свет

МУП «Водоканал» г.
Гатчины уведомляет, что в
связи с производством работ на водопроводе по замене двух задвижек по улице
Чкалова, 2 декабря с 09.00 и до окончания работ будет отключено холодное
водоснабжение по адресам:
Гатчина ул. Чкалова, 2 (школа),
4,6,6А,6Б,8Б,10,10А,10Б,11,13,15,16,18,18А,19,20,21,22, Шмидта 2,4
Филиал ПАО «Ленэнерго»
уведомляет, что в связи с
проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена
подача электроэнергии:
02.12.20 с 09:00 до 18:00
Таицкое ГП:
д. Тихвинка, коттеджный поселок, Бакр.
02.12.20 с 09:00 до 18:00
Пудомягское СП:
к.п. Павловский Посад;
к.п. Павловская Слобода;
к.п. Графская Славянка;
к.п. Петербургские Просторы;
к.п. Павловский Ручей;
к.п. Павловские Дачи;
к.п. Покровское;
д. Монделево: ул. Нагорная, пер. Весенний;
д. Покровская, ул. Овражная, ул. Учительская, д.1; ж/с
д.133-257; амбулатория;
д. Порицы, ч/сектор;
д. Марьино, ч/сектор;
д. Антелево;
массив «Дачный 2».
Филиал
«Южные электросети» АО «ЛОЭСК» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на
электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:
02.12.20
с 10:00 до 15:00
Сиверское
ГП:
пгт. Сиверский: ул. Заводская д. 7, 9 (ООО"
Сиверский Метизный завод", Котельная №1, СПУ №43).