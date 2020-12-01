2 декабря в Гатчине отключат воду, а в Гатчинском районе - свет

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с производством работ на водопроводе по замене двух задвижек по улице Чкалова, 2 декабря с 09.00 и до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам:

Гатчина ул. Чкалова, 2 (школа), 4,6,6А,6Б,8Б,10,10А,10Б,11,13,15,16,18,18А,19,20,21,22, Шмидта 2,4

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии:

02.12.20 с 09:00 до 18:00

Таицкое ГП:

д. Тихвинка, коттеджный поселок, Бакр.

02.12.20 с 09:00 до 18:00

Пудомягское СП:

к.п. Павловский Посад;

к.п. Павловская Слобода;

к.п. Графская Славянка;

к.п. Петербургские Просторы;

к.п. Павловский Ручей;

к.п. Павловские Дачи;

к.п. Покровское;

д. Монделево: ул. Нагорная, пер. Весенний;

д. Покровская, ул. Овражная, ул. Учительская, д.1; ж/с д.133-257; амбулатория;

д. Порицы, ч/сектор;

д. Марьино, ч/сектор;

д. Антелево;

массив «Дачный 2».

Филиал «Южные электросети» АО «ЛОЭСК» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:

02.12.20 с 10:00 до 15:00

Сиверское ГП:

пгт. Сиверский: ул. Заводская д. 7, 9 (ООО" Сиверский Метизный завод", Котельная №1, СПУ №43).