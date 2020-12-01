Каким будет двор - решение за жителями

Этот двор включен в план ремонта на следующий год. По нему выполнено три проекта благоустройства, которые предложены жителям для голосования. Проголосовать можно на официальной страничке администрации Гатчинского района в социальной сети ВКонтакте.
- Очень понимаю жителей Гатчины, которые хотят жить в
благоустроенном городе с обустроенными дворами и пешеходными зонами. Но при
всем желании все сразу сделать нельзя, - прокомментировала результаты рабочей
поездки Людмила Нещадим. - Мы обязательно
будем работать в диалоге с жителями. Нам в этом году не удалось отремонтировать
двор по ул. по Володарского, д. 34. У нас есть три проекта благоустройства
территории у этого дома. Мы их разместим в открытом доступе, и будем просить
жителей высказаться по каждому проекту, поскольку все они затрагивают зеленые
насаждения. А это всегда вопрос большой эмоциональной дискуссии. Рассчитываю,
что горожане выскажут свое мнение, и мнением большинства мы будем
руководствоваться, запуская конкурсные процедуры по благоустройству этого большого
двора.