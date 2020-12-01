Каким будет двор - решение за жителями

Каким будет двор - решение за жителями

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим в ходе традиционной рабочей поездки по объектам благоустройства города Гатчины посетила двор по улице Володарского, дом 34.

Рубрики : Городская среда     01 Dec 2020

Этот двор включен в план ремонта на следующий год. По нему выполнено три проекта благоустройства, которые предложены жителям для голосования. Проголосовать можно на официальной страничке администрации Гатчинского района в социальной сети ВКонтакте.

- Очень понимаю жителей Гатчины, которые хотят жить в благоустроенном городе с обустроенными дворами и пешеходными зонами. Но при всем желании все сразу сделать нельзя, - прокомментировала результаты рабочей поездки Людмила Нещадим. -  Мы обязательно будем работать в диалоге с жителями. Нам в этом году не удалось отремонтировать двор по ул. по Володарского, д. 34. У нас есть три проекта благоустройства территории у этого дома. Мы их разместим в открытом доступе, и будем просить жителей высказаться по каждому проекту, поскольку все они затрагивают зеленые насаждения. А это всегда вопрос большой эмоциональной дискуссии. Рассчитываю, что горожане выскажут свое мнение, и мнением большинства мы будем руководствоваться, запуская конкурсные процедуры по благоустройству этого большого двора.


 

 

 

 

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