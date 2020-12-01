Обратная сторона Соборной

Обращения граждан по вопросу состояния дворовой территории по адресу улица Карла Маркса, дом 37, которая примыкает к улице Соборной, неоднократно поступали в администрацию. Этот двор, наряду с другими дворами вдоль пешеходной части улицы Соборной, планировалось включить в перечень объектов комплексного ремонта, но не удалось получить дополнительные средства из областного бюджета.

- Эти дворовые территории примыкают к улице Соборной, реконструкция первой части которой проведена в 2019 году. И мы действительно обещали жителям ремонт прилегающих дворовых территорий. Но с учетом текущей ситуации в бюджете города на это средств не нашлось, и, к великому сожалению, мы не получили финансирования из области. Эти дворовые территории действительно требуют комплексного благоустройства. Наша задача привести их в надлежащее состояние: обустроить проезжую часть, зеленые зоны, пешеходные зоны, детские игровые зоны. Рассчитываю на помощь бюджета области, поскольку в бюджете города Гатчины 2021 года (депутаты его уже приняли) на все дворы, которые требуют ремонта, средств недостаточно. Помогает бюджет района, и в очередной раз мы будем обращаться в область, чтобы были предусмотрены средства на ремонт дворовых территорий примыкающих к ул. Соборной. Реконструкция продолжается, и мы уже готовы объявлять конкурсные процедуры на 2021 год. Также очень рассчитываем на участие собственников тех строений, которые находятся на улице Соборной. Без их участия невозможно реализовать этот масштабный комплексный проект, - отметила Людмила Нещадим.



