Обратная сторона Соборной

Обращения граждан по вопросу состояния дворовой территории по
адресу улица Карла Маркса, дом 37, которая примыкает к улице Соборной, неоднократно
поступали в администрацию. Этот двор, наряду с другими дворами вдоль пешеходной
части улицы Соборной, планировалось включить в перечень объектов комплексного
ремонта, но не удалось получить дополнительные средства из областного бюджета.
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Эти дворовые территории примыкают к улице Соборной, реконструкция первой части
которой проведена в 2019 году. И мы действительно обещали жителям ремонт прилегающих
дворовых территорий. Но с учетом текущей ситуации в бюджете города на это
средств не нашлось, и, к великому сожалению, мы не получили финансирования из
области. Эти дворовые территории действительно требуют комплексного
благоустройства. Наша задача привести их в надлежащее состояние: обустроить
проезжую часть, зеленые зоны, пешеходные зоны, детские игровые зоны. Рассчитываю
на помощь бюджета области, поскольку в бюджете города Гатчины 2021 года (депутаты
его уже приняли) на все дворы, которые требуют ремонта, средств недостаточно.
Помогает бюджет района, и в очередной раз мы будем обращаться в область, чтобы
были предусмотрены средства на ремонт дворовых территорий примыкающих к ул.
Соборной. Реконструкция продолжается, и мы уже готовы объявлять конкурсные
процедуры на 2021 год. Также очень рассчитываем
на участие собственников тех строений, которые находятся на улице Соборной. Без
их участия невозможно реализовать этот масштабный комплексный проект, - отметила
Людмила Нещадим.