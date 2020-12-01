Около 6 тысяч владельцев оружия привлечены к ответственности в 2020 году

Порядок хранения, ношения и использования
гражданского оружия на территории Российской Федерации определяется:
- Федеральным законом от 13 декабря 1996
года «Об оружии» №150-ФЗ (далее Законом);
- правилами оборота гражданского и
служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998
года №814 (далее Правил).
Хранение оружия и патронов разрешается
физическим лицам, получившим в Росгвардии разрешения на хранение, хранение и
использование, или хранение и ношение оружия.
Гражданское оружие должно храниться в
условиях, обеспечивающих его сохранность, безопасность хранения и исключающих
доступ к нему посторонних лиц. Гражданам запрещается хранение и использование
найденного ими или переданного им огнестрельного оружия, собственниками которого
они не являются, за исключением случаев, установленных Законом. Такое оружие
подлежит немедленной сдаче в органы внутренних дел или Росгвардию.
При ношении оружия граждане обязаны иметь
при себе документы, удостоверяющие их личность (паспорт или служебное
удостоверение, военный или охотничий билет и т.п.), а также выданные
Росгвардией лицензию либо разрешение на хранение и ношение имеющегося у них
оружия.
Лица, имеющие право на хранение, хранение
и ношение оружия, обязаны выполнять установленные правила безопасного обращения
с ним.
Досылание патрона в патронник разрешается
только при необходимости применения оружия либо для защиты жизни, здоровья и
собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости.
В соответствии со статьей 24 Закона
граждане Российской Федерации могут применять имеющееся у них на законных
основаниях оружие для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии
необходимой обороны или крайней необходимости. Применению оружия должно
предшествовать четко выраженное предупреждение об этом лица, против которого
применяется оружие, за исключением случаев, когда промедление в применении
оружия создает непосредственную опасность для жизни людей или может повлечь за
собой иные тяжкие последствия. При этом применение оружия в состоянии
необходимой обороны не должно причинить вред третьим лицам.
Запрещается применять огнестрельное оружие
в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних,
когда их возраст очевиден или известен, за исключением случаев совершения
указанными лицами вооруженного либо группового нападения. О каждом случае
применения оружия владелец оружия обязан незамедлительно, но не позднее суток,
сообщить в подразделения ЛРР Росгвардии по месту применения оружия.
Лицам, владеющим на законном основании
оружием и имеющим право на его ношение, запрещается ношение оружия в состоянии
опьянения, запрещается иметь при себе оружие во время участия в собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях, пикетировании, религиозных обрядах и церемониях,
культурно-развлекательных, спортивных и иных публичных мероприятиях. Также
запрещается использовать и применять технически неисправные оружие и патроны.
За нарушение правил оборота оружия на
территории Российской Федерации предусмотрена административная и уголовная
ответственность.
Как сообщает Пресс-службу ГУ Росгвардии по
СПб и ЛО, в 2020 году за различные нарушения, допущенные в сфере оборота
гражданского оружия, сотрудниками Главного управления Росгвардии по
г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области привлечены к административной ответственности
5956 граждан, аннулировано по отрицательным основаниям 375 лицензий и разрешений
на право ношения и хранения оружия, изъято из оборота 392 единицы оружия.
Так, например, в Калининском районе
инспекторами отдела лицензионно-разрешительной работы привлечён к
административной ответственности владелец оружия, нарушивший правила его
хранения.
В начале ноября в правоохранительные
органы поступила информация о том, что в квартире жилого дома 11-летний сын
владельца оружия случайно выстрелил в своего младшего брата из травматического
пистолета «ОСА», оставленного без присмотра, в свободном доступе. Ребёнок, получивший
касательное ранение, был госпитализирован.
В отношении владельца оружия было вынесено
постановление по делу об административном правонарушении и назначено наказание
в виде штрафа; разрешение на право хранения и ношения оружия было аннулировано,
пистолет изъят.