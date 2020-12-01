Около 6 тысяч владельцев оружия привлечены к ответственности в 2020 году

Порядок хранения, ношения и использования гражданского оружия на территории Российской Федерации определяется:

- Федеральным законом от 13 декабря 1996 года «Об оружии» №150-ФЗ (далее Законом);

- правилами оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 года №814 (далее Правил).

Хранение оружия и патронов разрешается физическим лицам, получившим в Росгвардии разрешения на хранение, хранение и использование, или хранение и ношение оружия.

Гражданское оружие должно храниться в условиях, обеспечивающих его сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к нему посторонних лиц. Гражданам запрещается хранение и использование найденного ими или переданного им огнестрельного оружия, собственниками которого они не являются, за исключением случаев, установленных Законом. Такое оружие подлежит немедленной сдаче в органы внутренних дел или Росгвардию.

При ношении оружия граждане обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность (паспорт или служебное удостоверение, военный или охотничий билет и т.п.), а также выданные Росгвардией лицензию либо разрешение на хранение и ношение имеющегося у них оружия.

Лица, имеющие право на хранение, хранение и ношение оружия, обязаны выполнять установленные правила безопасного обращения с ним.

Досылание патрона в патронник разрешается только при необходимости применения оружия либо для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости.

В соответствии со статьей 24 Закона граждане Российской Федерации могут применять имеющееся у них на законных основаниях оружие для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. Применению оружия должно предшествовать четко выраженное предупреждение об этом лица, против которого применяется оружие, за исключением случаев, когда промедление в применении оружия создает непосредственную опасность для жизни людей или может повлечь за собой иные тяжкие последствия. При этом применение оружия в состоянии необходимой обороны не должно причинить вред третьим лицам.

Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, за исключением случаев совершения указанными лицами вооруженного либо группового нападения. О каждом случае применения оружия владелец оружия обязан незамедлительно, но не позднее суток, сообщить в подразделения ЛРР Росгвардии по месту применения оружия.

Лицам, владеющим на законном основании оружием и имеющим право на его ношение, запрещается ношение оружия в состоянии опьянения, запрещается иметь при себе оружие во время участия в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетировании, религиозных обрядах и церемониях, культурно-развлекательных, спортивных и иных публичных мероприятиях. Также запрещается использовать и применять технически неисправные оружие и патроны.

За нарушение правил оборота оружия на территории Российской Федерации предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Как сообщает Пресс-службу ГУ Росгвардии по СПб и ЛО, в 2020 году за различные нарушения, допущенные в сфере оборота гражданского оружия, сотрудниками Главного управления Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области привлечены к административной ответственности 5956 граждан, аннулировано по отрицательным основаниям 375 лицензий и разрешений на право ношения и хранения оружия, изъято из оборота 392 единицы оружия.

Так, например, в Калининском районе инспекторами отдела лицензионно-разрешительной работы привлечён к административной ответственности владелец оружия, нарушивший правила его хранения.

В начале ноября в правоохранительные органы поступила информация о том, что в квартире жилого дома 11-летний сын владельца оружия случайно выстрелил в своего младшего брата из травматического пистолета «ОСА», оставленного без присмотра, в свободном доступе. Ребёнок, получивший касательное ранение, был госпитализирован.

В отношении владельца оружия было вынесено постановление по делу об административном правонарушении и назначено наказание в виде штрафа; разрешение на право хранения и ношения оружия было аннулировано, пистолет изъят.