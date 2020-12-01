В Гатчинском районе – лучшие молодые избиратели

В четверг, 26 ноября, Избирательная комиссия Ленинградской области провела очередной отборочный межрайонный этап XII Фестиваля молодых избирателей Ленинградской области, который прошел в Ломоносовском районном Дворце культуры «Горбунки». В нем приняли участие десять команд со всего региона. По итогам все призовые места заняли команды из Гатчинского района.

Бронзу присудили команде «Миг» из Гатчинского Дворца Молодежи. На втором месте – команда «СМС» из Сиверского поселения. Победителем отборочного этапа стала команда «Шанс» из Новосветского поселения.

Финал XII Фестиваля молодых избирателей Ленинградской области состоится восьмого декабря в кинотеатре «Победа» города Гатчины.

Фото: группа «Молодежка ГМР» ВКонтакте