Депутат Государственной Думы РФ от Ленинградской области Сергей Петров провел личный прием граждан в Гатчинском районе

Депутат Государственной Думы РФ от Ленинградской области Сергей Петров провел личный прием граждан в Гатчинском районе

Прием прошел в режиме видеоконференцсвязи в Гатчинском местном отделении партии в рамках проведения декады приемов, посвященной дню рождения Всероссийской политической партии «Единая Россия», которая первого декабря отпраздновала свое 19-летие.

Рубрики : Общество     03 Dec 2020

В качестве координатора встречи выступил помощник Сергея Петрова, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских.

В ходе приема жители Гатчинского района обозначили вопросы возможного строительства биатлонной трассы и крытой Ледовой арены в Гатчине, а также попросили оказать содействие в ремонте придомовой территории многоквартирного дома в поселке Высокоключевой.

«Для нас было очень важным провести традиционные встречи с жителями в рамках декады приемов. Особенно сегодня – когда поддержка нужна каждому из нас. Благодаря современным средствам связи личные приемы проходят ежедневно по всей России. Все обозначенные проблемы мы берем на контроль и будем прорабатывать», - сказал Сергей Петров по итогам приема.

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