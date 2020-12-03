Депутат Государственной Думы РФ от Ленинградской области Сергей Петров провел личный прием граждан в Гатчинском районе

В качестве координатора
встречи выступил помощник Сергея Петрова, депутат Законодательного собрания
Ленинградской области Александр Русских.
В ходе приема жители
Гатчинского района обозначили вопросы возможного строительства биатлонной
трассы и крытой Ледовой арены в Гатчине, а также попросили оказать содействие в
ремонте придомовой территории многоквартирного дома в поселке Высокоключевой.
«Для нас было очень
важным провести традиционные встречи с жителями в рамках декады приемов.
Особенно сегодня – когда поддержка нужна каждому из нас. Благодаря современным
средствам связи личные приемы проходят ежедневно по всей России. Все
обозначенные проблемы мы берем на контроль и будем прорабатывать», - сказал
Сергей Петров по итогам приема.