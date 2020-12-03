Депутат Государственной Думы РФ от Ленинградской области Сергей Петров провел личный прием граждан в Гатчинском районе

В качестве координатора встречи выступил помощник Сергея Петрова, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских.

В ходе приема жители Гатчинского района обозначили вопросы возможного строительства биатлонной трассы и крытой Ледовой арены в Гатчине, а также попросили оказать содействие в ремонте придомовой территории многоквартирного дома в поселке Высокоключевой.

«Для нас было очень важным провести традиционные встречи с жителями в рамках декады приемов. Особенно сегодня – когда поддержка нужна каждому из нас. Благодаря современным средствам связи личные приемы проходят ежедневно по всей России. Все обозначенные проблемы мы берем на контроль и будем прорабатывать», - сказал Сергей Петров по итогам приема.