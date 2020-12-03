Крылатые качели в Сусанинском поселении

Крылатые качели в Сусанинском поселении

По обращениям жителей, членов общественных советов и депутатов Сусанинского поселения в Сусанино во дворе дома № 100 на 6-й были установлены качели, качели-балансир, две скамейки, урна, песочница и спортивный турник.

Рубрики : Городская среда     03 Dec 2020

Дополнительно на детской площадке в Семрино на Хвойной улице установили элемент детского оборудования – двойные качели. 

Также качели поставили и в Кобралово на Молодежной улице.

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