Ленинградская область лучше всех провела ЕГЭ

Глава Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев вручил губернатору
Ленинградской области Александру Дрозденко наградной символ и поблагодарил
главу региона за организацию итоговой аттестации в непростых условиях этого
года.
«Для нас было очень
важно, чтобы завершение года на «дистанционке» не сказалось на сдаче ЕГЭ.
Во-многом, это результат того, что мы ранее опробовали несколько систем
дистанционного обучения и школам было проще на него перейти», —
прокомментировал глава региона.
Проведение и подготовка
государственной итоговой аттестации в Ленинградской области осуществлялись под личным
контролем губернатора. Регион является лидером по применению технологических
решений ЕГЭ: во всех пунктах используются технологии доставки экзаменационных
материалов по интернету, печать и сканирование экзаменационных материалов в
аудиториях, онлайн-видеонаблюдение, стационарные металлодетекторы, официально
зарегистрированные блокираторы сигналов мобильной связи.
В 2020 году во всех
пунктах были строго соблюдены требования Роспотребнадзора по организации
проведения экзаменов: дезинфекция помещений, бесконтактная термометрия на
входе, очищение воздуха в аудиториях рециркуляторами, социальная дистанция при
рассадке участников.
За последние четыре года
регион получил средние тестовые баллы по учебным предметам выше общероссийских.
В 2020 году значительно выросло количество выпускников, получивших высокие
баллы по русскому языку, литературе, обществознанию, географии и химии: 55
участников ЕГЭ имеют 100 баллов (в 2019 году их было 45).