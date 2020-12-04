VII краеведческий салон: открытия реальные и виртуальные

Гатчинский краеведческий салон — это встречи с краеведами, писателями и издателями, лекции о творчестве и литературе, презентации новых изданий, возвращение к истокам и неожиданные открытия в мире литературы и истории. Открывшись впервые семь лет назад, он практически сразу же стал центром притяжения всех пишущих, читающих и думающих гатчинцев.

В этом году книжный форум прошёл непривычно тихо.

- В этом году наш Салон прошёл с ограниченным числом участников, без зрителей, без книготорговых организаций и без издателей, - говорит директор «Купринки» Наталья Гаврилова. - Но, тем не менее, необходимость проведения такого форума не вызывает сомнений. Мы проанализировали, сколько книг, посвящённых краеведению, вышло за последний год, и поняли ,что никакие трудности этого года не остановят краеведческую страсть и издательские планы. И мы решили, что Салон необходим, чтобы познакомить гатчинцев со всем этим многообразием.

Седьмой краеведческий салон состоялся сразу на двух площадках — в самой библиотеке и на страничках «Купринки» ВКонтакте и на канале YouTube. В интернет были выложены записанные сюжеты о новых книгах, которые может посмотреть любой желающий, а в читальном зале «Купринки» прошёл живой импровизационный диалог.

О своих новых исследованиях в области истории Гатчины и Гатчинского района рассказал краевед и историк Андрей Бурлаков. Этот юбилейный для себя год Андрей Вячеславович отметил изданием сразу двух книг. Это «История Ленинградской области газетно-журнальной строкой: статьи, информации, репортажи 1917-1991» и «Военная летопись посёлка Дружная Горка. Книга памяти. 1941-1945». Андрей Бурлаков продолжает свои исследования военной истории Гатчинского района, собирая информацию о ветеранах Гатчины.

- Сейчас я заканчиваю работу над новой книгой, которая будет посвящена Вырице, - рассказал Андрей Вячеславович. - О Вырице написано много, но, занимаясь столько лет в архивах, я собрал множество новых интересных сведений, относящихся к той старой Вырице, которая была ещё на месте дачного посёлка. Надеюсь, что эта книга выйдет из печати уже в конце этого года.

Главный библиограф «Купринки» Наталья Юронен представила новое издание библиотеки - путеводитель «С Куприным по Гатчине. Литературная география».

- Мы предлагаем гатчинцам и гостям города пройти по улицам Гатчины, опираясь на сочинения Александра Куприна, в которых упоминается наш город и его жители, - говорит Наталья Викторовна. - Попутно можно «заглянуть» в старые газеты, прочитать редкие документы и воспоминания современников. Вместе с этой книгой мы окунёмся в атмосферу купринской Гатчины начала XX века, увидев её глазами самого писателя.

Дополнением к книге является карта, на которой можно найти все адреса, упомянутые в путеводителе. К сожалению, эта книга вышла очень небольшим тиражом, и с ней пока можно познакомиться только в библиотеках нашего города. Кроме того, текст этого путеводителя опубликован на сайте «Купринки».

Кстати, накануне VII Краеведческого салона библиотека им. А.И. Куприна получила очень приятное известие. Новинка прошлого Салона — книга «Библиотека во времени. Время в библиотеке», посвященная 120-летию ЦГБ им. А.И. Куприна, была высоко оценена профессиональным сообществом и удостоена специального диплома I Всероссийского конкурса краеведческих изданий библиотек «Авторский знак».

Второй выпуск уникального издательского проекта «Архитектурный атлас города Гатчины до 1917 года» представила директор музея истории Гатчины Екатерина Потоцкая. Это совместный проект Музея истории Гатчины и ГМЗ «Гатчина», при поддержке комитета по культуре и туризму Гатчинского района. Напомним, цель этого проекта - воссоздание архитектурного облика гатчинских улиц XIX - начала XX веков. В первом выпуске атласа, изданном в 2020 году, рассказывалось об архитектурных объектах и домах, которые некогда украшали три улицы Гатчины — Соборную, Красную и ул. Горького. Второй выпуск атласа знакомит читателей с одной из старейших улиц Гатчины — улицей им. Чкалова (бывшей Люцевской).

Сборник «Граф. Фельдмаршал. Князь Петр Христианович Витгенштейн», опубликованный по результатам юбилейной конференции в Сиверском, представил сотрудник музея «Дачная столица» Рашид Ганцев. В него вошли научные доклады, изыскания историков и краеведов и неизвестны прежде сведения о личности и биографии П.Х. Витгенштейна.

О новой книге «Сиверский феномен» рассказала её автор-составитель Наталья Антонова. Главной идеей книги стала мысль краеведа, почетного гражданина Гатчинского района Александра Семочкина о сиверском феномене, порождённом богатством духовной культуры и традициями Сиверской земли. В книге собраны воспоминания о композиторе Исааке Шварце, о творческих встречах на Сиверской земле, рассказы о сиверских поэтах и художниках, опубликованы стихи поэтов Сиверского братства.

Свою новую книгу представил постоянный гость книжных салонов в Гатчине, петербургский писатель, краевед и музыкант Леонид Тихомиров. Книга «Петровский Петербург» продолжает краеведческую серию о Санкт-Петербурге и его окрестностях. На этот раз автор исследует места, здания и достопримечательности, связанные с жизнью Петра I и его проектами первой трети XVIII века.

Новый выпуск литературно-краеведческого альманаха «Березовый домик» представила сотрудник гатчинской детской библиотеки Нина Суховеева. Главная особенность альманаха — то, что он полностью проиллюстрирован детьми - учащимися гатчинских школ.

Книгу Геннадия Богданова «Как в городе Гатчина Покровский собор появился» представила Зинаида Скорнякова. Яркие, красивые иллюстрации в книге принадлежат кисти самого автора, художника-иконописца, старосты Покровского собора Геннадия Богданова.

Седьмой краеведческий салон завершился круглым столом, на котором говорили о настоящем и будущем гатчинского краеведения. Вопросов было много, но озвучить и обсудить успели, конечно, далеко не всё. В будущем году город Гатчина будет отмечать свой 225-летний юбилей. Каким видят этот юбилейный год гатчинские краеведы? Какие стороны и темы краеведения пока ещё не получили развития? Какие темы интересны и актуальны для молодежи? Нужно ли обновить формат предоставления краеведческих знаний, используя современные технологии? Надеемся, что впереди у гатчинских краеведов будет ещё множество таких встреч с возможностью их полноценного обсуждения и принятием конструктивных решений.

Напоминаем, записи реальных и виртуальных встреч XVII Гатчинского краеведческого салона можно увидеть на сайте и страничке библиотеки им. А.И. Куприна в ВКонтакте и на канале YouTube



