Баня продолжает работать, но по новым правилам

- Происходящие в стране и в мире события за последние девять месяцев текущего года, к сожалению, несколько изменили многолетний отлаженный ритм жизни многих ценителей бани. Это вынужденная мера, которая принимается в регионах.

В настоящее время Гатчинский район находится в сложной санитарно-эпидемиологической обстановке, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции. Меры по предупреждению распространения COVID-19, принимаемые правительством Ленинградской области и администрацией Гатчинского муниципального района, взвешены и обоснованы данными мониторинга заболеваемости.

Нас всех порадовал тот факт, что согласно постановлению правительства Ленинградской области от 15.07.2020 № 501 гатчинские бани, прачечные, парикмахерские возобновили работу, но с соблюдением необходимых требований.

Для соблюдения предписанных норм обслуживание в банях и саунах осуществляется по сеансам, при условии предварительной записи, с одномоментным входом в баню группы лиц. При этом в помывочной на каждого посетителя должно приходиться не менее 1,5 квадратных метров площади. Между сеансами продолжительностью 1,5 часа устанавливаются временные интервалы не менее 20 минут, в течение которых производится дезинфекция помещений, оборудования и инвентаря. Исключается любой режим ожидания посетителей внутри бани или сауны.

Большинство посетителей бани с пониманием отнеслись к введению указанных вынужденных мер. Однако при переходе к такой системе работы появились многочисленные просьбы от льготных групп населения, особенно пожилого возраста, об изменении режима работы бань.

Посетители неоднократно обращались к администрации района, руководству бань с просьбой организовать сеанс, начинающийся в 12.00.

Заметим, что сложившаяся экономическая ситуация не позволяет МУП ЖКХ г. Гатчины увеличивать время работы бань, так как это приведет к увеличению убытков от данного вида деятельности. А они налицо: в нынешней санитарно-эпидемиологической обстановке бани загружены не полностью, а это значит, что при сохранении всех расходов (плата за потребление электроэнергии, теплоэнергии, заработная плата работников и прочее), уровень доходов существенно снижается. Таким образом, единственной возможностью удовлетворить многочисленные просьбы посетителей об организации дополнительного дневного сеанса, был перенос начала работы бань на два часа раньше, при сохранении общего времени работы - десять часов.

Прежде, чем принять решение о переносе начала работы бань, был проведен мониторинг их посещаемости по часам, по предварительной записи (на 1.11.2020 только 3 человека записалось на посещение бани в 20.00), который наглядно показал, что дневной сеанс, начинающийся в 12.00, пользуется спросом. Бани полностью загружены, чего нельзя было сказать о сеансе с 20.00 до 22.00 часов, запись на который не превышала семи человек. Вместе с тем последний сеанс, начинающийся в 18.00 часов, дает возможность воспользоваться услугами бань работающему населению, кроме того, данная категория граждан может пользоваться банями в выходные дни, что не предусмотрено для льготных категорий граждан, проживающих в благоустроенном фонде.

Цены на услуги бань на 2020 год, утвержденные решением Совета депутатов МО «Город Гатчина» от 18. 12. 2019 года № 70, установлены в расчете на следующую продолжительность посещения при сохранении общего времени работы – десять часов: 1 час – для индивидуальных душевых отделений; 1,5 часа – для общих мыльных отделений

Очевидно, что увеличение времени работы бани, увеличит все расходы, связанные с ее функционированием, а, значит, возникнет необходимость пересмотра тарифов в сторону их увеличения.

Мониторинг посещаемости по сеансам будет проводиться и далее, как и неукоснительное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, особенно в свете реалий, в которых нам всем сегодня приходится жить и заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих. Неоспорим тот факт, что и мы, и наши уважаемые постоянные посетители заинтересованы, чтобы гатчинские бани работали, даже в таких непростых условиях. Поэтому всем нам необходимо с пониманием отнестись к этим вынужденным, надеюсь, временным мерам.

МУП ЖКХ г. Гатчины признательно гатчинцам за добрые слова и высокую оценку труда работников бани.