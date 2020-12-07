Где 8 декабря отключат свет?

Где 8 декабря отключат свет?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет жителей, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.

Рубрики : ЖКХ     07 Dec 2020

08.12.20 с 09:00 до 18:00

Рождественское СП:

п. Дивенский, пер. Пионерский, ул. Восточная.

 

08.12.20 с 10:00 до 15:00

Веревское СП:

д. Вайялово.

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