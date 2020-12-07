Общественные места – под контролем

Виктор Крылов рассказал,
что начиная с марта, все автобусы обрабатывают антиковидным методом. Каждый
вечер после возвращения в парк автобусы снаружи и внутри моют специальными
химикатами. Контактные поверхности в салоне автобуса: поручни, сиденья, кнопки
вызовов, светильники обрабатывают дезинфицирующим средством с содержанием
спирта. Сотрудники выполняют эту работу в специальных костюмах и респираторах,
защищающих дыхательные пути. В течение рабочего дня каждые два часа водители
также протирают контактные поверхности дезинфицирующим средством.
Каждое утро перед выходом
в рейс водители проходят медицинский осмотр с обязательной термометрией. Им
выдают маски, перчатки и дезинфицирующий спрей для обработки рук. Также в
салоне каждого автобуса есть маски для пассажиров.
- Мы делаем все, что от
нас зависит, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, -
заверил Виктор Крылов.
Возможно, благодаря
этому, с момента начала пандемии в марте текущего года только один водитель
«Гатчинамаршрутавто» заболел коронавирусом. Еще один находится на карантине,
как контактный.
Роман Дерендяев
поблагодарил Виктора Крылова за ответственное отношение к соблюдению всех
предписанных санитарных норм и выразил надежду на то, что пассажиры также не
будут игнорировать обязанность носить защитные маски.
Накануне в Гатчине прошла
очаговая обработка подъездов многоквартирных домов. Речь идет о подъездах, где
проживают граждане с подтвержденным диагнозом коронавируса. Подобная работа
проводится в Гатчине регулярно. Роспотребнадзор передает в управляющие компании
данные о заболевших, и в рамках заключенного контракта специализированная
организация проводит дезинфекцию мест общего пользования. Так, начиная с марта
по заказу МУП ЖКХ г. Гатчины было обработано 638 подъездов.
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