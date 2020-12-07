Общественные места – под контролем

Виктор Крылов рассказал, что начиная с марта, все автобусы обрабатывают антиковидным методом. Каждый вечер после возвращения в парк автобусы снаружи и внутри моют специальными химикатами. Контактные поверхности в салоне автобуса: поручни, сиденья, кнопки вызовов, светильники обрабатывают дезинфицирующим средством с содержанием спирта. Сотрудники выполняют эту работу в специальных костюмах и респираторах, защищающих дыхательные пути. В течение рабочего дня каждые два часа водители также протирают контактные поверхности дезинфицирующим средством.

Каждое утро перед выходом в рейс водители проходят медицинский осмотр с обязательной термометрией. Им выдают маски, перчатки и дезинфицирующий спрей для обработки рук. Также в салоне каждого автобуса есть маски для пассажиров.

- Мы делаем все, что от нас зависит, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, - заверил Виктор Крылов.

Возможно, благодаря этому, с момента начала пандемии в марте текущего года только один водитель «Гатчинамаршрутавто» заболел коронавирусом. Еще один находится на карантине, как контактный.

Роман Дерендяев поблагодарил Виктора Крылова за ответственное отношение к соблюдению всех предписанных санитарных норм и выразил надежду на то, что пассажиры также не будут игнорировать обязанность носить защитные маски.

Накануне в Гатчине прошла очаговая обработка подъездов многоквартирных домов. Речь идет о подъездах, где проживают граждане с подтвержденным диагнозом коронавируса. Подобная работа проводится в Гатчине регулярно. Роспотребнадзор передает в управляющие компании данные о заболевших, и в рамках заключенного контракта специализированная организация проводит дезинфекцию мест общего пользования. Так, начиная с марта по заказу МУП ЖКХ г. Гатчины было обработано 638 подъездов.





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