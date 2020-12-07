Успейте подписаться на любимую газету «Гатчинская правда» по льготным ценам до 20 декабря!

Стоимость подписки на газету «Гатчинская правда»

- на 6 месяцев:

Индекс: П4237

Для всех категорий населения: до адреса – 493,56 руб., до востребования – 447,60 руб.

Индекс: ПИ704

Для ветеранов труда, пенсионеров: до адреса – 475,56 руб., до востребования – 429,60 руб.

- на 12 месяцев:

Индекс: Г4237

Для всех категорий населения: до адреса – 1048,28 руб., до востребования – 952,68 руб.

Индекс: ГИ704

Для ветеранов труда, пенсионеров: до адреса – 988,28 руб., до востребования – 892,68 руб.

Скидка действует на газеты и журналы для детей самого разного возраста. В онлайн-каталоге вы найдете как раскраски, сборники сказок и развивающих задачек, так и издания для подростков.

Оформить подписку для себя или в подарок можно на сайте или в любом отделении Почты.