Успейте подписаться на любимую газету «Гатчинская правда» по льготным ценам до 20 декабря!

Успейте подписаться на любимую газету «Гатчинская правда» по льготным ценам до 20 декабря!

Стартовала зимняя декада подписок, в которой принимают участие более 1700 изданий.

Рубрики : Общество     07 Dec 2020

Стоимость подписки на газету «Гатчинская правда»

- на 6 месяцев:

Индекс: П4237

Для всех категорий населения: до адреса – 493,56 руб., до востребования – 447,60 руб.

Индекс: ПИ704

Для ветеранов труда, пенсионеров: до адреса – 475,56 руб., до востребования – 429,60 руб.

- на 12 месяцев:

Индекс: Г4237

Для всех категорий населения: до адреса – 1048,28 руб., до востребования – 952,68 руб.

Индекс: ГИ704

Для ветеранов труда, пенсионеров: до адреса – 988,28 руб., до востребования – 892,68 руб.

 

Скидка действует на газеты и журналы для детей самого разного возраста. В онлайн-каталоге вы найдете как раскраски, сборники сказок и развивающих задачек, так и издания для подростков.

Оформить подписку для себя или в подарок можно на сайте или в любом отделении Почты.

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