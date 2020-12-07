Устойчивое общественное развитие в 2021 году

Перед членами комиссии выступила заместитель главы администрации Гатчинского района Ольга Мясникова. Она сообщила депутатам, что финансирование мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие» в следующем году планируется в сумме 26,6 млн рублей. Это на 1,8 млн рублей больше, чем в текущем году.

На поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций предусмотрено 6,3 млн рублей, в том числе на поддержку советов ветеранов – 2,6 млн. рублей (0,6 млн рублей – бюджет Гатчинского района и 2 млн – областной бюджет), на реализацию социальных проектов - 2 млн рублей, на организацию подготовки, профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников и добровольцев - 300 тысяч рублей. Кроме того, на проведение спортивно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, в бюджете заложено 500 тысяч рублей, на реализацию проектов в сфере социальной поддержки и защиты граждан - 700 тысяч рублей, на реализацию проектов в сфере книгоиздания - 200 тысяч рублей. Все субсидии предоставляются на конкурсной основе в соответствии с порядками, утвержденными постановлениями администрации Гатчинского района.

Важное направление программы - укрепление межнационального и межконфессионального согласия. Ее финансовое обеспечение планируется в объеме 8 млн рублей, в том числе на поддержку и развитие культуры народов России, проживающих на территории Гатчинского района, и оказание поддержки добровольчеству.

Еще 5,3 млн рублей предусмотрены на проведение мероприятий для молодежи, цель которых – профилактика девиантного поведения и трудовая адаптация несовершеннолетних.

Развитие муниципальной информационной системы, в том числе обеспечение функционирования программно-аппаратного комплекса компьютерной сети, обойдутся бюджету в 5,4 млн. рублей. Повышение квалификации муниципальных служащих, участие в семинарах – 1,6 млн рублей.



