Устойчивое общественное развитие в 2021 году

Перед членами комиссии
выступила заместитель главы администрации Гатчинского района Ольга Мясникова.
Она сообщила депутатам, что финансирование мероприятий муниципальной программы
«Устойчивое общественное развитие» в следующем году планируется в сумме 26,6
млн рублей. Это на 1,8 млн рублей больше, чем в текущем году.
На поддержку социально-ориентированных
некоммерческих организаций предусмотрено 6,3 млн рублей, в том числе на
поддержку советов ветеранов – 2,6 млн. рублей (0,6 млн рублей – бюджет
Гатчинского района и 2 млн – областной бюджет), на реализацию социальных
проектов - 2 млн рублей, на организацию подготовки, профессиональную
переподготовку и повышение квалификации работников и добровольцев - 300 тысяч
рублей. Кроме того, на проведение спортивно-массовых мероприятий, направленных
на пропаганду здорового образа жизни, в бюджете заложено 500 тысяч рублей, на
реализацию проектов в сфере социальной поддержки и защиты граждан - 700 тысяч
рублей, на реализацию проектов в сфере книгоиздания - 200 тысяч рублей. Все
субсидии предоставляются на конкурсной основе в соответствии с порядками,
утвержденными постановлениями администрации Гатчинского района.
Важное направление
программы - укрепление межнационального и межконфессионального согласия. Ее
финансовое обеспечение планируется в объеме 8 млн рублей, в том числе на
поддержку и развитие культуры народов России, проживающих на территории
Гатчинского района, и оказание поддержки добровольчеству.
Еще 5,3 млн рублей
предусмотрены на проведение мероприятий для молодежи, цель которых –
профилактика девиантного поведения и трудовая адаптация несовершеннолетних.
Развитие муниципальной информационной системы, в том числе обеспечение функционирования программно-аппаратного комплекса компьютерной сети, обойдутся бюджету в 5,4 млн. рублей. Повышение квалификации муниципальных служащих, участие в семинарах – 1,6 млн рублей.