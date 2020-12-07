В Гатчине наградили молодежный актив!

На торжественной церемонии чествования с приветственным словом к награжденным обратились заместитель главы администрации Гатчинского района Роман Дерендяев и депутат Законодательного собрания Ленобласти Александр Русских.

В этом году особой благодарности были удостоены волонтеры, которые во время пандемии помогали и продолжают помогать пожилым людям с покупкой продуктов и лекарств.

Памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» были награждены Дарья Кассай, Ольга Гусева, Олег Богданов, Виктория Чернова, Андрей Иванов, Прасковья Васильева.

Благодарственные письма Губернатора Ленинградской области вручили волонтерам муниципального штаба акции «Мы вместе» Гатчинского района: Алене Панкратовой, Диане Соловьевой, Владиславу Архипову, Анне Макарычевой, Анне Фещенко, Николаю Белоглазову, Елене Осиповой, Сергею Иванюку и Варваре Иванюк, Александру Тихову, Геннадию Хейстонену, Инне Прусаковой.

Заслуженные награды были вручены победителям спартакиады молодежных советов. В общем зачете в возрастной группе 14-18 лет первое место заняла команда Новосветского сельского поселения, а среди команд 19-35 лет - команда Войсковицкого сельского поселения.

Наград были удостоены победители муниципального конкурса «Лидер XXI века»: Руслан Асадов из Таицкой школы с проектом «Тайны Демидовских аллей» и Денис Постников из Коммунарской школы № 3 с проектом «Изучение качества воды».







