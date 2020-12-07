Valio выпустила первую в России коллекцию одежды Plant & Milk design, созданную из переработанных материалов и молока

Проект Valio Plant & Milk Design приурочен к запуску новой растительной и полностью перерабатываемой упаковки Plant-based для линейки российского молока Valio. Все собранные с продажи коллекции средства будут переданы в РусКлиматФонд, специализирующийся на компенсации выбросов CO2экв.

Коллекция разработана в сотрудничестве с дизайнером и создателем экологичного ателье GO Ольгой Глаголевой, а также брендом экологичных аксессуаров 99recycle. В ассортименте представлены минималистичные худи, футболки, кюлоты и шоперы. Основным элементом дизайна стал сахарный тростник, из которого частично произведена новая упаковка для молока компании. Принты выполнены безопасными красками на водной основе. Декоративные детали на изделиях произведены из гранул PolyAl, продукта переработки Tetra Pak.

Valio Plant & Milk Design создана в соответствии с принципами циклического дизайна. Материал Pure Waste, выбранный для худи, кюлотов и шоперов, на 60 % состоит из переработанного хлопка и на 40 % – из переработанного полиэстера. Также Valio впервые в России использовала для изделий ткань Mi Terro, созданную из нетоварного молока.

– Ткани Pure Waste и Mi Terro являются качественными и новыми, при этом они созданы из того, что является остатками в другой производственной цепочке и в ином случае могло бы оказаться на свалке. Одежда из этих материалов также пригодна для переработки. Например, изделия из молочной ткани в дальнейшем после использования могут быть отправлены в промышленный компост, чтобы после стать удобрением, – прокомментировала Ольга Глаголева, дизайнер коллекции Plant & Milk Design.

Идея проекта соответствует концепции новой растительной упаковки для молока Valio: устойчивые решения не только красивы и качественны, но при этом они помогают сберечь невозобновляемые ресурсы планеты, даря им вторую жизнь. Одна из целей создания коллекции – привлечение внимания к сбору и сортировке вторсырья. В России достаточно мощностей для переработки Tetra Pak, но не хватает знания о том, как его сдавать и перерабатывать среди населения.

Приобрести изделия и узнать больше о проекте можно по ссылке: https://www.valio.ru/take-care-about-the-world/.