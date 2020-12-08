«Активный горожанин»: благоустройство и освещение

Житель улицы Урицкого, 35 рассказал, что третьего декабря сотрудники УБДХ г. Гатчины повредили зимние укрытия многолетников, высаженных в этом году. Одна из жительниц дома пыталась остановить действия коммунальщиков, но не смогла. В связи с этим автор письма попросил предоставить лапник для укрытия растений от мороза. «Снега нет, и в его отсутствие укрытие из листьев и обрезков самих растений было оптимальной мерой, однако теперь вся работа разрушена», - написал горожанин.

Кроме того, после ремонта межпанельных швов вдоль всего дома осталось разбросанным большое количество остатков монтажной пены. Горожанин обратил внимание управляющей компании – МУП ЖКХ г. Гатчины на то, что оставшийся мусор необходимо убрать после окончания ремонтных работ. Еще один вопрос относительно этого дома касался состояния подвальных продухов. Один из жильцов написал о том, что один из них поврежден, а другой отсутствует вовсе.

Жители Гатчины пожаловались на несвоевременный вывоз мусора. Так, жительница проспекта 25 Октября, 61 написала о том, что на протяжении нескольких дней мусор копился на площадке, разлетался по округе, лежал на тротуарах, проезжей части. «Центр города не должен быть похож на помойку. За вывоз мусора и уборку платим ежемесячно», - написала она. Аналогичное сообщение поступило от жителей улицы 7 Армии, 23.

Кроме того, жители улицы 7 Армии пожаловались на состояние тротуара вдоль улицы. На предоставленном фото видны грязь, лужи, рыхлая земля. Сотрудники комитета ЖКХ администрации Гатчинского района ответили, что установка бордюра и ремонт указанного тротуара не запланированы в бюджете на 2020-2023 годы. При условии дополнительного финансирования необходимость установки бордюров будет учтена.

Жители микрорайона Аэродром пожаловались на состояние дорожки, по которой они добираются до Балтийского вокзала. «На пересечении тропинки вдоль строящегося бассейна в сторону подземного перехода и Липовой аллеи – каша из грязи и воды. Грузовые машины превратили аллею в одну сплошную колею, которую невозможно обойти. В итоге люди, которые идут в сторону Балтийского вокзала, не имеют возможности пройти, не испачкавшись», - написала одна из жительниц и попросила отсыпать щебнем хотя бы перекресток дороги и аллеи.

Жительница улицы Хохлова рассказала, что напротив завода кровельных материалов фонари светят вверх, вследствие чего нерегулируемый пешеходный переход не освещен. Пешеходов на переходе видно плохо, из-за чего существует большая вероятность ДТП. Автор обращения попросила отрегулировать угол наклона светильников.

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