Безопасность данных - в их открытости

«Чтобы обеспечить максимальную безопасность
данных во время всероссийской переписи населения, мы сделаем их максимально
открытыми», — заявил глава Росстата Павел Малков. По его словам, ВПН-2020
призвана стать не только первой цифровой, но и самой безопасной переписью
населения. Для защиты граждан и информации многие инструменты будут
использованы впервые.
«Вопросы безопасности
приоритетны, так как перепись - огромный проект, который реализуют сотни тысяч
человек, а участвует в нем все население страны», — рассказал Павел Малков. Это
касается физической, эпидемиологической и информационной безопасности.
Первоначально ВПН-2020
была запланирована на октябрь текущего года, но в интересах безопасности сроки
перенесли. Теперь основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по
30 апреля, в труднодоступных регионах она стартовала уже в октябре и продлится
до конца июня. Среди таких географий — и Республика Алтай.
Как подчеркнул первый
заместитель председателя Правительства Республики Алтай Виталий Махалов, за
десять лет, минувших с прошлой переписи, в стране произошла трансформация, не
имеющая аналогов в истории. Перепись необходима, чтобы составить портрет
современной России и для бюджетного планирования.
По его словам, полученные
данные позволяют строить прогнозы и проводить «калибровку» уже действующих
социально-экономических программ.
«Статистика — это основа
для планирования и исполнения национальных проектов, федеральных и местных
программ. Сегодня, несмотря на небольшую численность населения, в Республике
Алтай в этом и в следующем году вводятся в строй 16 детских садов, 16 ФАПов,
идет строительство двух школ, проектируется множество других объектов. На
основе статистических данных принята 12-миллиардная программа «Безопасные и
качественные автомобильные дороги», получена поддержка Ростуризма почти на 5
млрд. рублей на строительство дороги к Каракольским озерам», — подчеркнул
Виталий Махалов.
Переписчикам
дадут «Ястребов»
Лучший способ максимально
обезопасить и переписчиков и респондентов — упор на «цифру». Особенность этой
переписи - возможность оставить данные о себе онлайн, ответив на вопросы
переписных листов на едином портале госуслуг с 1 по 25 апреля.
Несмотря на интерес
россиян к этому новому формату — по разным опросам им интересуются свыше 40%
процентов россиян — переписчики обойдут каждую квартиру и каждый дом.
Поэтому работа
переписчиков и процесс переписи для респондентов не должны быть сопряжены с
риском. Для обеспечения их физической безопасности будут привлекаться
подразделения МВД, окажут содействие местные власти.
Персонал переписи будет
экипирован одеждой со светоотражающими элементами и «вооружен» техническими
средствами защиты. Также, по сообщению Павла Малкова, Росстат ведет переговоры
с Минздравом РФ о добровольной вакцинации переписчиков.
Кроме того, каждый из 360
тысяч переписчиков застрахован в «Сбер Страхование». Компании экосистемы Сбера
— давние партнеры Росстата.
Как отметил
исполнительный директор департамента по работе с госсектором Сбербанка Иван
Макаровский, в апреле Сбербанк и Росстат подписали соглашение о взаимодействии.
«Мы очень рады быть партнером первой именно цифровой переписи. Надеемся, что
опыт наших цифровых команд позволит организовать процесс на высоком уровне, —
сказал Иван Макаровский. — Мы готовы оказать Росстату содействие и в сфере информирования
населения о проведении переписи, и в сфере страхования переписчиков от
несчастных случаев нашей дочерней компанией «Сбер Страхование», а также в
применении цифровых технологий и защите данных».
С первого октября
началась перепись в труднодоступных районах, и Сбербанк активно вовлечен в
процесс выпуска банковских карт для переписчиков и страхование временного
персонала Росстата.
«С начала переписи мы уже
застраховали переписчиков из Хабаровского края, Томской и Свердловской
областей. Заявленные страховые случаи на 1 декабря отсутствуют», — заверил Иван
Макаровский.
Всего, по статистике,
менее 0,1% занятых в сборе данных попадают в происшествия. По информации Павла
Малкова, во время переписи 2002 года с переписчиками и волонтерами произошло
около 400 происшествий, 70% из них — укусы домашних животных. Сейчас ведомство
ведет закупку отпугивателей от собак модели «Ястреб СО».
Узнать
переписчика
Свои страхи есть и у
респондентов. Если в деревнях и сёлах переписчиками выступают, как правило,
хорошо знакомые всем активисты, то в больших городах это незнакомые люди.
Преимущественно — студенты и пенсионеры. Отличают переписчиков брендированная
одежда — шарф, жилет и сумка. У каждого при себе должны быть паспорт и
удостоверение. Уточнить фамилии работающих на переписных участках, а также
задать другие вопросы можно по телефону горячей линии: 8 (800) 707-20-20. Он
начинает работу 10 марта.
Особое внимание во время
первой цифровой переписи уделяется защите данных. Как подчеркнул Павел Малков,
в процессе переписи собираются только обезличенные данные и никто, включая ПФР,
ФНС и МВД, не сможет получить сведения о конкретной семье. «Росстат не собирает
и не хранит персональную информацию. Деанонимизация невозможна. Во-первых,
потому что персональные данные «отрезаются» еще на этапе сбора информации.
Во-вторых, сегментирование микроданных просто не позволяет узнать данные о
конкретном человеке, даже если в деревне всего десять жителей», — акцентировал
Павел Малков.
Контролировать и
одновременно облегчать работу самих переписчиков в реальном времени призваны
программно-аппаратные комплексы. Все 360 тысяч переписчиков будут вооружены
планшетами. И устройства и программное обеспечение российского производства
сертифицированы ФСТЭК и ФСБ. Специалисты по киберрискам подчеркивают, что вся
информация направляется по защищенным каналам связи, а жесткая политика
безопасности обеспечивает невозможность извлечения данных с устройств.
Как заверил Олег Поляков,
директор проектов подразделения по развитию бизнеса ПАО «Ростелеком»,
использование отечественного софта и «железа» также повышает информационную
защищенность. В рамках проекта сформирована защищенная инфраструктура,
обеспечивается сохранность и защита обрабатываемых данных на всех уровнях
(полевой, районный, региональный, федеральный). Такой подход позволяет
использовать устройства с российской мобильной операционной системой «Аврора»,
они могут использоваться как удаленное рабочее место специалистов, имеющих
доступ к ограниченной и особо чувствительной информации.
По окончании
Всероссийской переписи населения планшеты, по поручению Президента России,
получат вторую жизнь, в том числе в бюджетных медицинских и образовательных
организациях, а также в иных сферах. С 2022 года использование ОС «Аврора»
должно быть расширено.
По словам Антона
Чехонина, генерального директора компании «Норбит», разрабатывающей мобильные
приложения для ОС «Аврора», адаптация переписных программно-аппаратных
комплексов под другие задачи не составит никакого труда.
«Точно так же, как можно
разработать любое приложение для ОС Android, так и для ОС «Аврора» можно
разработать специализированное приложение практически под любые задачи, —
подчеркивает Антон Чехонин. — Устройства подойдут для использования в службах
скорой помощи и для врачей, которые посещают больных на дому, для заполнения
электронных карт, выписки больничных листов. В школах переписные планшеты могут
служить в качестве электронного журнала или электронных дневников».
Проблем с
производительностью, безопасностью данных и работой пользователей возникнуть не
должно. Кроме того, по словам топ-менеджера «Норбита», надежность отечественной
разработки выше при более низких затратах на эксплуатацию по сравнению с
импортными аналогами.
Участники Круглого стола
пришли к выводу, что ВПН задает новые стандарты физической и информационной
безопасности: новая реальность обязывает внимательнее относиться к каждому
жителю страны, быстрее осваивать новые способы коммуникации, поднимать вопросы
ликвидации цифрового неравенства.
«Перепись всегда была
площадкой для отработки инновационных технологий и ВПН-2021 не станет
исключением — мы увидим огромное количество инноваций — и планшеты, и
отечественная операционная система, и искусственный интеллект», — подчеркнул
Павел Малков.
В качестве «побочного»
эффекта перепись будет способствовать и повышению безопасности дорожного
движения. В России 131609 населенных пунктов. В более чем 99% городов и
деревень проведены проверки состояния адресного хозяйства и даны рекомендации
по маркировке домов и улиц.
Фото предоставлено организаторами