Безопасность данных - в их открытости

«Чтобы обеспечить максимальную безопасность данных во время всероссийской переписи населения, мы сделаем их максимально открытыми», — заявил глава Росстата Павел Малков. По его словам, ВПН-2020 призвана стать не только первой цифровой, но и самой безопасной переписью населения. Для защиты граждан и информации многие инструменты будут использованы впервые.

«Вопросы безопасности приоритетны, так как перепись - огромный проект, который реализуют сотни тысяч человек, а участвует в нем все население страны», — рассказал Павел Малков. Это касается физической, эпидемиологической и информационной безопасности.

Первоначально ВПН-2020 была запланирована на октябрь текущего года, но в интересах безопасности сроки перенесли. Теперь основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 30 апреля, в труднодоступных регионах она стартовала уже в октябре и продлится до конца июня. Среди таких географий — и Республика Алтай.

Как подчеркнул первый заместитель председателя Правительства Республики Алтай Виталий Махалов, за десять лет, минувших с прошлой переписи, в стране произошла трансформация, не имеющая аналогов в истории. Перепись необходима, чтобы составить портрет современной России и для бюджетного планирования.

По его словам, полученные данные позволяют строить прогнозы и проводить «калибровку» уже действующих социально-экономических программ.

«Статистика — это основа для планирования и исполнения национальных проектов, федеральных и местных программ. Сегодня, несмотря на небольшую численность населения, в Республике Алтай в этом и в следующем году вводятся в строй 16 детских садов, 16 ФАПов, идет строительство двух школ, проектируется множество других объектов. На основе статистических данных принята 12-миллиардная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги», получена поддержка Ростуризма почти на 5 млрд. рублей на строительство дороги к Каракольским озерам», — подчеркнул Виталий Махалов.

Переписчикам дадут «Ястребов»

Лучший способ максимально обезопасить и переписчиков и респондентов — упор на «цифру». Особенность этой переписи - возможность оставить данные о себе онлайн, ответив на вопросы переписных листов на едином портале госуслуг с 1 по 25 апреля.

Несмотря на интерес россиян к этому новому формату — по разным опросам им интересуются свыше 40% процентов россиян — переписчики обойдут каждую квартиру и каждый дом.

Поэтому работа переписчиков и процесс переписи для респондентов не должны быть сопряжены с риском. Для обеспечения их физической безопасности будут привлекаться подразделения МВД, окажут содействие местные власти.

Персонал переписи будет экипирован одеждой со светоотражающими элементами и «вооружен» техническими средствами защиты. Также, по сообщению Павла Малкова, Росстат ведет переговоры с Минздравом РФ о добровольной вакцинации переписчиков.

Кроме того, каждый из 360 тысяч переписчиков застрахован в «Сбер Страхование». Компании экосистемы Сбера — давние партнеры Росстата.

Как отметил исполнительный директор департамента по работе с госсектором Сбербанка Иван Макаровский, в апреле Сбербанк и Росстат подписали соглашение о взаимодействии. «Мы очень рады быть партнером первой именно цифровой переписи. Надеемся, что опыт наших цифровых команд позволит организовать процесс на высоком уровне, — сказал Иван Макаровский. — Мы готовы оказать Росстату содействие и в сфере информирования населения о проведении переписи, и в сфере страхования переписчиков от несчастных случаев нашей дочерней компанией «Сбер Страхование», а также в применении цифровых технологий и защите данных».

С первого октября началась перепись в труднодоступных районах, и Сбербанк активно вовлечен в процесс выпуска банковских карт для переписчиков и страхование временного персонала Росстата.

«С начала переписи мы уже застраховали переписчиков из Хабаровского края, Томской и Свердловской областей. Заявленные страховые случаи на 1 декабря отсутствуют», — заверил Иван Макаровский.

Всего, по статистике, менее 0,1% занятых в сборе данных попадают в происшествия. По информации Павла Малкова, во время переписи 2002 года с переписчиками и волонтерами произошло около 400 происшествий, 70% из них — укусы домашних животных. Сейчас ведомство ведет закупку отпугивателей от собак модели «Ястреб СО».

Узнать переписчика

Свои страхи есть и у респондентов. Если в деревнях и сёлах переписчиками выступают, как правило, хорошо знакомые всем активисты, то в больших городах это незнакомые люди. Преимущественно — студенты и пенсионеры. Отличают переписчиков брендированная одежда — шарф, жилет и сумка. У каждого при себе должны быть паспорт и удостоверение. Уточнить фамилии работающих на переписных участках, а также задать другие вопросы можно по телефону горячей линии: 8 (800) 707-20-20. Он начинает работу 10 марта.

Особое внимание во время первой цифровой переписи уделяется защите данных. Как подчеркнул Павел Малков, в процессе переписи собираются только обезличенные данные и никто, включая ПФР, ФНС и МВД, не сможет получить сведения о конкретной семье. «Росстат не собирает и не хранит персональную информацию. Деанонимизация невозможна. Во-первых, потому что персональные данные «отрезаются» еще на этапе сбора информации. Во-вторых, сегментирование микроданных просто не позволяет узнать данные о конкретном человеке, даже если в деревне всего десять жителей», — акцентировал Павел Малков.

Контролировать и одновременно облегчать работу самих переписчиков в реальном времени призваны программно-аппаратные комплексы. Все 360 тысяч переписчиков будут вооружены планшетами. И устройства и программное обеспечение российского производства сертифицированы ФСТЭК и ФСБ. Специалисты по киберрискам подчеркивают, что вся информация направляется по защищенным каналам связи, а жесткая политика безопасности обеспечивает невозможность извлечения данных с устройств.

Как заверил Олег Поляков, директор проектов подразделения по развитию бизнеса ПАО «Ростелеком», использование отечественного софта и «железа» также повышает информационную защищенность. В рамках проекта сформирована защищенная инфраструктура, обеспечивается сохранность и защита обрабатываемых данных на всех уровнях (полевой, районный, региональный, федеральный). Такой подход позволяет использовать устройства с российской мобильной операционной системой «Аврора», они могут использоваться как удаленное рабочее место специалистов, имеющих доступ к ограниченной и особо чувствительной информации.

По окончании Всероссийской переписи населения планшеты, по поручению Президента России, получат вторую жизнь, в том числе в бюджетных медицинских и образовательных организациях, а также в иных сферах. С 2022 года использование ОС «Аврора» должно быть расширено.

По словам Антона Чехонина, генерального директора компании «Норбит», разрабатывающей мобильные приложения для ОС «Аврора», адаптация переписных программно-аппаратных комплексов под другие задачи не составит никакого труда.

«Точно так же, как можно разработать любое приложение для ОС Android, так и для ОС «Аврора» можно разработать специализированное приложение практически под любые задачи, — подчеркивает Антон Чехонин. — Устройства подойдут для использования в службах скорой помощи и для врачей, которые посещают больных на дому, для заполнения электронных карт, выписки больничных листов. В школах переписные планшеты могут служить в качестве электронного журнала или электронных дневников».

Проблем с производительностью, безопасностью данных и работой пользователей возникнуть не должно. Кроме того, по словам топ-менеджера «Норбита», надежность отечественной разработки выше при более низких затратах на эксплуатацию по сравнению с импортными аналогами.

Участники Круглого стола пришли к выводу, что ВПН задает новые стандарты физической и информационной безопасности: новая реальность обязывает внимательнее относиться к каждому жителю страны, быстрее осваивать новые способы коммуникации, поднимать вопросы ликвидации цифрового неравенства.

«Перепись всегда была площадкой для отработки инновационных технологий и ВПН-2021 не станет исключением — мы увидим огромное количество инноваций — и планшеты, и отечественная операционная система, и искусственный интеллект», — подчеркнул Павел Малков.

В качестве «побочного» эффекта перепись будет способствовать и повышению безопасности дорожного движения. В России 131609 населенных пунктов. В более чем 99% городов и деревень проведены проверки состояния адресного хозяйства и даны рекомендации по маркировке домов и улиц.

Фото предоставлено организаторами