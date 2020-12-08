Онлайн-победы фольклорных коллективов

Диплом лауреата первой степени Открытого всероссийского фестиваля-конкурса «Осень золотая 2020» был вручен образцовому коллективу Гатчинского Дома культуры фольклорному ансамблю «Перезвон» (руководитель Ольга Сухляева).

Фестиваль-конкурс «Осень золотая 2020» проводился в режиме онлайн с 10 по 14 ноября в Санкт-Петербурге. На фестиваль было подано более 450 заявок из Российской Федерации, Белоруссии, Донецкой и Луганской Народных Республик. Наш фольклорный ансамбль «Перезвон» ярко выступил в номинации «Инструментальное исполнительство. Исполнение обработок и авторских произведений на основе этнических элементов».

Лауреатом третьей степени XX Российского конкурса-фестиваля детских фольклорных коллективов «Дёжкин карагод» стал образцовый коллектив фольклорный ансамбль «Коляды», которым руководят Дмитрий Цуварев и Ольга Сухляева. Этот конкурс-фестиваль назван в честь прославленной русской певицы, уроженки курского села Винниково Надежды (Дёжки) Плевицкой. Фестиваль традиционно проходит в Курске, на базе Дома народного творчества. В этом году на фестиваль поступило 158 заявок со всех концов России.

Поздравляем фольклорные коллективы Гатчинского городского Дома культуры с замечательными победами!