Онлайн-победы фольклорных коллективов

Диплом
лауреата первой степени Открытого всероссийского фестиваля-конкурса «Осень
золотая 2020» был вручен образцовому коллективу Гатчинского Дома культуры
фольклорному ансамблю «Перезвон» (руководитель Ольга Сухляева).
Фестиваль-конкурс
«Осень золотая 2020» проводился в режиме онлайн с 10 по 14 ноября в Санкт-Петербурге.
На фестиваль было подано более 450 заявок из Российской Федерации, Белоруссии,
Донецкой и Луганской Народных Республик. Наш фольклорный ансамбль «Перезвон»
ярко выступил в номинации «Инструментальное исполнительство. Исполнение
обработок и авторских произведений на основе этнических элементов».
Лауреатом
третьей степени XX Российского конкурса-фестиваля
детских фольклорных коллективов «Дёжкин карагод» стал образцовый коллектив
фольклорный ансамбль «Коляды», которым руководят Дмитрий Цуварев и Ольга
Сухляева. Этот конкурс-фестиваль назван в честь прославленной русской певицы,
уроженки курского села Винниково Надежды (Дёжки) Плевицкой. Фестиваль
традиционно проходит в Курске, на базе Дома народного творчества. В этом году
на фестиваль поступило 158 заявок со всех концов России.
Поздравляем
фольклорные коллективы Гатчинского городского Дома культуры с замечательными
победами!