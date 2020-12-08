За неделю сгорело три автомобиля

3
декабря в деревне Марьино Пудомягского поселения сгорел автомобиль «Форд
Транзит». Причиной пожара стало несоблюдение техники безопасности при проведении
сварочных работ.
4 декабря в Гатчине во дворе дома 46 по
проспекту 25 Октября в автомобиле «Мерседес Спринтер» выгорел аккумуляторный
отсек. Причина пожара - аварийный режим работы бортового электрооборудования.
5 декабря в Гатчине горел торговый павильон
на площади Варшавского вокзала. Причиной пожара стало замыкание участка
электросети.
В тот же день в Рождествено в частном доме
выгорело межэтажное перекрытие на площади одного кв. метра. Очаг возгорания
находился в месте прохождения печной трубы, неисправность которой и явилась
причиной пожара.
6 декабря на автодороге между посёлком
Пудость и деревней Ивановка сгорел легковой автомобиль «ВАЗ 2106». Причина
пожара устанавливается.
В тот же день в деревне Малое Верево на
частной территории выгорела бытовка. Проводится проверка.
ОНДиПР Гатчинского района