За неделю сгорело три автомобиля

За неделю сгорело три автомобиля

С 3 по 8 декабря на территории Гатчинского муниципального района произошло шесть пожаров.

Рубрики : Происшествия     08 Dec 2020

3 декабря в деревне Марьино Пудомягского поселения сгорел автомобиль «Форд Транзит». Причиной пожара стало несоблюдение техники безопасности при проведении сварочных работ.

    4 декабря в Гатчине во дворе дома 46 по проспекту 25 Октября в автомобиле «Мерседес Спринтер» выгорел аккумуляторный отсек. Причина пожара - аварийный режим работы бортового электрооборудования.

   5 декабря в Гатчине горел торговый павильон на площади Варшавского вокзала. Причиной пожара стало замыкание участка электросети.

    В тот же день в Рождествено в частном доме выгорело межэтажное перекрытие на площади одного кв. метра. Очаг возгорания находился в месте прохождения печной трубы, неисправность которой и явилась причиной пожара.

    6 декабря на автодороге между посёлком Пудость и деревней Ивановка сгорел легковой автомобиль «ВАЗ 2106». Причина пожара устанавливается.

   В тот же день в деревне Малое Верево на частной территории выгорела бытовка. Проводится проверка.

 

                                                                ОНДиПР Гатчинского района

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