За неделю сгорело три автомобиля

3 декабря в деревне Марьино Пудомягского поселения сгорел автомобиль «Форд Транзит». Причиной пожара стало несоблюдение техники безопасности при проведении сварочных работ.

4 декабря в Гатчине во дворе дома 46 по проспекту 25 Октября в автомобиле «Мерседес Спринтер» выгорел аккумуляторный отсек. Причина пожара - аварийный режим работы бортового электрооборудования.

5 декабря в Гатчине горел торговый павильон на площади Варшавского вокзала. Причиной пожара стало замыкание участка электросети.

В тот же день в Рождествено в частном доме выгорело межэтажное перекрытие на площади одного кв. метра. Очаг возгорания находился в месте прохождения печной трубы, неисправность которой и явилась причиной пожара.

6 декабря на автодороге между посёлком Пудость и деревней Ивановка сгорел легковой автомобиль «ВАЗ 2106». Причина пожара устанавливается.

В тот же день в деревне Малое Верево на частной территории выгорела бытовка. Проводится проверка.

ОНДиПР Гатчинского района