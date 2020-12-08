Завтра - без света!

Завтра - без света!

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет жителей, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики : ЖКХ     08 Dec 2020

Рождественское СП:

09.12.20 с 09:00 до 18:00

п. Дивенский, ул. Пионерская, ул. Песочная, Пионерский переулок

 

Кобринское СП

09.12.2020 09:00-16:00

п. Высокоключевой         

 

Новосветское СП

09.12.2020 10:00 -18:00

Новый Свет массив 32 

д. Сабры, д. Малое Замостье, д. Б. Замостье     

 

Коммунарское ГП

09.12.20 с 09:00 до 18:00

Коммунар, ул. Антропшинская       

            

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