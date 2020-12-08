Завтра - без света!

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет жителей, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики :
ЖКХ
08 Dec 2020
Рождественское СП:
09.12.20 с 09:00 до
18:00
п. Дивенский, ул. Пионерская, ул. Песочная, Пионерский переулок
Кобринское СП
09.12.2020 09:00-16:00
п. Высокоключевой
Новосветское СП
09.12.2020 10:00
-18:00
Новый Свет массив 32
д. Сабры, д. Малое Замостье, д. Б. Замостье
Коммунарское ГП
09.12.20 с 09:00 до 18:00
Коммунар, ул. Антропшинская
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