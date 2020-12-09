Шедевры мировой живописи — в вышивке Веры Федотовой

Вера Николаевна Федотова - учитель высшей категории. Вот уже более тридцати лет она преподаёт математику в Гатчинской школе №2. Как рассказала Вера Николаевна, склонность к рукоделию и вышивке у неё - ещё с детства. Но по-настоящему и всерьёз она занялась вышиванием, когда повзрослели дети.

- Вышиваю уже больше пятнадцати лет, - рассказывает Вера Николаевна. - Люблю цветы, и неслучайно первой моей работой стала ветка сирени. Также очень люблю вышивать картины великих художников. Иногда в памяти всплывают репродукции ещё из старых школьных учебников, которые хочется воспроизвести.

На выставке представлена большая часть работ из почти пятидесяти, которые вышила Вера Федотова. Основную часть экспозиции занимают искусно вышитые работы по мотивам картин Харди, Саврасова, Шишкина, Да Винчи, Левитана, Поленова, Брюллова, Крамского, Серова. Порой сходство вышитых работ Веры Николаевны с оригиналами столь велико, что создаётся впечатление присутствия на выставке настоящей живописи.

Сюжеты для творчества мастерица берёт в книгах-альбомах из серии «Сто знаменитых художников». Вера Николаевна собрала все сто томов из этой серии и мечтает вышить хотя бы по одной картине каждого мастера. Особенное вдохновение даёт природа, что отражается в пейзажах, представленных на выставке. Мастерица любит путешествовать, и эта её страсть своеобразно преломляется в вышитых работах. Каждая из картин становится путешествием не только в какую-то местность, но и в другую эпоху.

- Вышивая картины, я словно попадаю в тот мир, который изображён на ней, - говорит Вера Николаевна. - Так я запросто могу побывать в Париже или в Лондоне...

Конечно же, все эти работы очень сложны в исполнении и требуют много времени. Например, каждая из картин по мотивам великих художников может создаваться на протяжении целого года.

- Работа в школе у меня очень непростая, - говорит Вера Николаевна. - От этого устаёшь, и вышивка помогает переключиться, отвлечься от дневных забот. Хотя во время рукоделия всё равно об этом думаешь, всё время решаешь какие-то школьные проблемы и задачи. Вышивка стимулирует жить и работать.

Вера Николаевна работает по готовым схемам, которые постоянно исправляет и совершенствует, стараясь облегчить и ускорить процесс.

- Вышивка, как и математика, требует много терпения и усидчивости, - говорит она. - Вышивая, я всё время что-то высчитываю, ищу свои более оптимальные пути, свои математические решения для этой работы, - говорит она. - И в этом мне помогает математика!

Искусные, очень тёплые работы Веры Николаевны способны украсить любой интерьер — от уютного и камерного до смелого и современного. Многие из них нашли своё место в домах её друзей, для которых, специально ко дням их рождения, Вера Николаевна вышивает картины со знаками Зодиака.

На выставке представлены несколько очень трогательных работ для детской комнаты, сделанные для маленьких внуков Веры Николаевны. А впереди у неё — работа над одним из произведений Ван Гога, в подарок ко дню рождения уже повзрослевшей внучке.

Вышитыми работами Веры Федотовой уже успели полюбоваться многие. Своих учеников привели на выставку и преподаватели Детской художественной школы города Гатчины. Вот какой отзыв о выставке оставил известный художник, преподаватель ДХШ Анатолий Засидкевич:

«Известное понятие шестидесятых годов - «физики и лирики», в данном случае — математика и такой вид творчества! Для меня и, возможно, для многих — это открытие. Совершенная точность цвета, культура исполнения и подачи самих работ, эстетика оформления и вообще позитив всей экспозиции...»



