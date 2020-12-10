11 декабря отключат холодную воду в Гатчине

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с устранением утечки

на водопроводе из колодца по адресу г. Гатчина ул. Леонова, угол ул. Карла Маркса 11.12.20 09.00 и до окончания работ будут отключено холодное водоснабжение по адресам: г. Гатчина, ул. Карла Маркса д.14, 17, 17А, 19, 22.

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с необходимостью остановки водонасосной станции «Серебряное Озеро» в ночной период при проведении работ на магистральном водопроводе 16.12.20 с 00.00 до 06.00 будет отключено ХВС по адресам:

г. Гатчина, мкр-н «Аэродром», мкр-н «Мариенбург», Егерьская Слобода, Промзона II, Красноармейский пр-т, ул. Кузьмина, Школьная, Пионерская, Новопролетарская, Старая дорога, ул. Киевская, мкр-н «Речной» и часть д. Малые Колпаны, а также будет существенно снижено давление в сети ХВС в центральной части города между улицами Чкалова и Радищева.