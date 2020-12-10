Гатчинцы продолжают обозначать проблемные вопросы

Жительницы улицы Крупской написала, что возле дома № 3 на проезжей части большие ямы и выбоины, которых не видно в дождливую погоду. Это может привести к поломке автомобиля. В связи с этим она выразила надежду на ремонт дорожного покрытия.

Житель Гатчины предположил, что на улице Радищева между улицами Урицкого и Володарского необходима установка дорожного знака 5.7.2 «Выезд на дорогу с односторонним движением». По его мнению, это поможет автомобилистам сориентироваться и сократит аварийность. Тем более, что аналогичный знак 5.7.1 со стороны платформы «Татьянино» уже установлен.

Жительница улицы Володарского написала, что автомобилисты устроили парковку на газоне возле домов № 33 и № 35, и попросила огородить эту территорию бордюрами. Также один из горожан попросил привлечь к ответственности автомобилиста, использующего вместо парковки газон на улице Хохлова, 21.

Еще один вопрос с парковкой на газонах связан с территорией проезда к Березовым воротам Гатчинского дворца. «Зона зеленых насаждений полностью разъезжена. Бордюр уже не способен этому препятствовать. Не думаю, что таким образом должно складываться представление о нашем городе у туристов. Необходимо установить ограждения или же наоборот сузить «зеленую полосу» для предоставления возможности парковки. Когда-то существовал план благоустройства данной территории, однако ничего не слышно о его реализации», - написал автор обращения.

На просьбу одного из жителей восстановить освещение на крыльцах подъездов дома № 35 по улице Володарского, где после капитального ремонта были демонтированы фонари, сотрудники управляющей компании МУП ЖКХ г. Гатчины ответили, что до конца текущего года эта работа будет выполнена.

Жительница центральной части города написала, что после благоустройства улицы Гагарина, а также установки металлических ограждений пешеходный тротуар вдоль дома № 8 упирается в никуда и ему не соответствует ни один тротуар вдоль дома № 41 по проспекту 25 Октября. «Существующий тротуар вдоль улицы Гагарина оборудован необходимым съездом и может использоваться людьми с ограниченными возможностями здоровья, однако ввиду несогласованности благоустройства все это стоит под вопросом. Также на данном участке отсутствует зебра и лежачий полицейский. Прошу вас привести в надлежащее состояние территорию вдоль дома № 41 по проспекту 25 Октября для обеспечения нормального прямого транзита пешеходов вдоль улицы Гагарина», - написала она.

Этот запрос был передан в комитет ЖКХ администрации Гатчинского района.

Кроме того, жители Гатчины попросили привести в порядок остановочный павильон возле пересечения улиц Гагарина и Киргетова, осветить дворовую территорию дома № 22 (корпус 2) по улице Чехова, привести в порядок крыльцо четвертого подъезда дома № 49 по проспекту 25 Октября, бетонное покрытие которого разрушено, а также привести в порядок озеленение на улице Новой, которая заросла деревьями и кустарником. Из-за них автобусы вынуждены петлять, объезжая ветки.

Уважаемые жители города Гатчины! Информационный портал «Активный горожанин» https://gtn.mycity365.ru/ ждет ваших обращений с актуальными вопросами, касающимися благоустройства города.

Ирина ХРУСТАЛЁВА

Фото https://gtn.mycity365.ru/