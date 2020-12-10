«Герои в лицах» - профессионалы педагогического мастерства

Наталья Глызина: «Мне всегда хочется быть лучше»
Наталья Юрьевна Глызина родилась 25
декабря 1959 года, получила высшее образование в Петрозаводском государственном
педагогическом университете. Выбор профессии был очевиден – она продолжила
династию учителей.
После свадьбы переехала в Гатчину к мужу,
который был выпускником Гатчинской школы № 1. Именно он способствовал тому,
чтобы Наталья Юрьевна устроилась именно в эту школу учителем английского языка.
В ее записной книжке сделана только две записи – Карельская школа и Гатчинская
школа № 1, в которой Наталья Юрьевна работает с 1984 года.
- Помню, что было очень страшно. В течение
не только первого дня, но и первого года я была сама не своя. Самое главным для
меня было и остается - общение с детьми. Позитивная энергия, которая исходит от
них, помогает, - вспоминает Наталья Юрьевна.
Она призналась, что даже в тяжелые 1990-е
годы у нее не было желания уйти из профессии. Одна из коллег – еще одна
учительница английского языка помогла заново влюбиться в предмет и профессию. А
когда в системе образования начался процесс модернизации и внедрения
компьютерной техники, Наталья Юрьевна с радостью начала осваивать новые знания.
- Страшно не было, наоборот – было
интересно пробовать новое, - говорит она.
На вопрос, почему сегодня молодежь редко
задерживается на одном рабочем месте надолго, Наталья Юрьевна затруднилась
ответить.
- Может быть, причина в зарплате.
Возможно, люди ищут что-то новое. Это не плохо, скорее даже позитивно. У
каждого человека есть право выбора, - говорит она и желает молодым людям,
которые находятся только в начале своего трудового пути, терпения, любви по
отношению к своему делу и окружающим. Это и есть залог успеха.
Надежда Затула:
«Поступай с людьми так, как хочешь, чтобы поступали с тобой»
Еще один настоящий герой нашего времени –
Надежда Алексеевна Затула, чей педагогический стаж работы насчитывает 45 лет.
Надежда Алексеевна родилась 21 сентября
1955 года, окончила Гатчинскую школу № 1, Гатчинское педагогическое училище,
факультет педагогики начального обучения РГПУ им. А.И. Герцена, а также
факультет менеджмента управления образования.
- Профессию учителя выбрала сама, когда была
первоклассницей. Даже не думала о том, что могу быть кем-то другим. Это был
заразительный пример первой учительницы. Большую часть ее качеств постаралась
воспитать в себе, - рассказывает Надежда Алексеевна.
Выбор места работы так же был очевиден –
что может быть лучше родной школы! В те времена существовала система
распределения молодых специалистов. По запросу директора Гатчинской школы № 1
Надежды Степановой Надежду Алексеевну направили именно в эту школу. Свой первый
рабочий день она вспоминает с трепетом.
- Торжественная линейка 1 сентября 1975
года. Меня приняли на должность комсомольской вожатой, потому что на должности
учителей были большие очереди в РАНО. Когда пришла в школу, узнала, что
получила еще и классное руководство в 5-м классе. Поэтому, конечно, было
волнительно, но интересно, - вспоминает Надежда Алексеевна.
Своим наставником она считает первого
учителя – Тамару Ильиничну Ярлыкову. Надежда Алексеевна описывает ее, как
«светлого человека». Тамара Ильинична всегда записывала в блокнот цитаты
великих писателей и философов. Надежда Алексеевна взяла на вооружение эту
хорошую привычку.
Она призналась, что в 1990-е годы действительно
размышляла об уходе из школы.
- Но подумала, если все уйдут, что тогда будет?
Убеждала себя, что трудные времена пройдут, и все постепенно наладится. То
время еще больше сплотило наш коллектив, работали плечом к плечу, - говорит
Надежда Алексеевна.
Надежда Алексеевна получила в 1996 году
нагрудный знак «Отличник народного Просвещения», также имеет грамоты комитета
образования Гатчинского района и Ленинградской области.
Совмещать работу и домашние дела ей
помогал супруг, который также работал учителем рисования и черчения. Все заботы,
школьные и семейные, они делили поровну. Кстати, династию учителей продолжила их
дочь Ирина, которая также работает в Гатчинской школе № 1 учителем истории и
обществознания.
- Отец моего мужа, Григорий Матвеевич, в
довоенные и послевоенные годы был учителем истории, прошел войну, был
директором Высшей партийной школы Ханты-Мансийского округа. Наверное,
соединились два рода учительских, и продолжаются в дочери, - говорит Надежда
Алексеевна.
А вот про молодежь, которая сегодня не стремится
задерживаться на одном рабочем месте, Надежда Алексеевна говорит, что это
вполне оправданно.
- Это не плохо. Чем больше знаешь, тем
интереснее жизнь. Если человек развивается не только вертикально, но и по
горизонтали, он развивает все свои возможности: умственные, душевные. Общение,
коммуникации – все тогда получается значительно богаче, - считает она.
Сама же Надежда Алексеевна всегда с удовольствием
получает новые знания, несмотря на большой педагогический опыт. Когда в школе
началась компьютеризация в 1991 году, она, уже будучи заместителем директора
образовательного учреждения, отправилась на компьютерные курсы на базе ЛИТМО.
Молодым людям в начале своего трудового
пути Надежда Алексеевна желает выбрать то дело, которое будет приносить пользу не
только самому себе, но окружающим.
- В любых делах при максимуме сложностей
подход к проблеме все-таки один: желанье – это множество возможностей, а нежелание
– множество причин, - процитировала она стихи поэта Эдуарда Асадова.
Проект «Герои в лицах» реализуется при
финансовой поддержке администрации Гатчинского муниципального района в
результате победы в конкурсном отборе социальных проектов некоммерческих
организаций в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Гатчинском муниципальном районе» муниципальной
программы «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе».
Подготовила к публикации
Ирина ХРУСТАЛЁВА
Фото Светланы
Лабониной