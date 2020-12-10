«Герои в лицах» - профессионалы педагогического мастерства

Наталья Глызина: «Мне всегда хочется быть лучше»

Наталья Юрьевна Глызина родилась 25 декабря 1959 года, получила высшее образование в Петрозаводском государственном педагогическом университете. Выбор профессии был очевиден – она продолжила династию учителей.

После свадьбы переехала в Гатчину к мужу, который был выпускником Гатчинской школы № 1. Именно он способствовал тому, чтобы Наталья Юрьевна устроилась именно в эту школу учителем английского языка. В ее записной книжке сделана только две записи – Карельская школа и Гатчинская школа № 1, в которой Наталья Юрьевна работает с 1984 года.

- Помню, что было очень страшно. В течение не только первого дня, но и первого года я была сама не своя. Самое главным для меня было и остается - общение с детьми. Позитивная энергия, которая исходит от них, помогает, - вспоминает Наталья Юрьевна.

Она призналась, что даже в тяжелые 1990-е годы у нее не было желания уйти из профессии. Одна из коллег – еще одна учительница английского языка помогла заново влюбиться в предмет и профессию. А когда в системе образования начался процесс модернизации и внедрения компьютерной техники, Наталья Юрьевна с радостью начала осваивать новые знания.

- Страшно не было, наоборот – было интересно пробовать новое, - говорит она.

На вопрос, почему сегодня молодежь редко задерживается на одном рабочем месте надолго, Наталья Юрьевна затруднилась ответить.

- Может быть, причина в зарплате. Возможно, люди ищут что-то новое. Это не плохо, скорее даже позитивно. У каждого человека есть право выбора, - говорит она и желает молодым людям, которые находятся только в начале своего трудового пути, терпения, любви по отношению к своему делу и окружающим. Это и есть залог успеха.

Надежда Затула: «Поступай с людьми так, как хочешь, чтобы поступали с тобой»

Еще один настоящий герой нашего времени – Надежда Алексеевна Затула, чей педагогический стаж работы насчитывает 45 лет.

Надежда Алексеевна родилась 21 сентября 1955 года, окончила Гатчинскую школу № 1, Гатчинское педагогическое училище, факультет педагогики начального обучения РГПУ им. А.И. Герцена, а также факультет менеджмента управления образования.

- Профессию учителя выбрала сама, когда была первоклассницей. Даже не думала о том, что могу быть кем-то другим. Это был заразительный пример первой учительницы. Большую часть ее качеств постаралась воспитать в себе, - рассказывает Надежда Алексеевна.

Выбор места работы так же был очевиден – что может быть лучше родной школы! В те времена существовала система распределения молодых специалистов. По запросу директора Гатчинской школы № 1 Надежды Степановой Надежду Алексеевну направили именно в эту школу. Свой первый рабочий день она вспоминает с трепетом.

- Торжественная линейка 1 сентября 1975 года. Меня приняли на должность комсомольской вожатой, потому что на должности учителей были большие очереди в РАНО. Когда пришла в школу, узнала, что получила еще и классное руководство в 5-м классе. Поэтому, конечно, было волнительно, но интересно, - вспоминает Надежда Алексеевна.

Своим наставником она считает первого учителя – Тамару Ильиничну Ярлыкову. Надежда Алексеевна описывает ее, как «светлого человека». Тамара Ильинична всегда записывала в блокнот цитаты великих писателей и философов. Надежда Алексеевна взяла на вооружение эту хорошую привычку.

Она призналась, что в 1990-е годы действительно размышляла об уходе из школы.

- Но подумала, если все уйдут, что тогда будет? Убеждала себя, что трудные времена пройдут, и все постепенно наладится. То время еще больше сплотило наш коллектив, работали плечом к плечу, - говорит Надежда Алексеевна.

Надежда Алексеевна получила в 1996 году нагрудный знак «Отличник народного Просвещения», также имеет грамоты комитета образования Гатчинского района и Ленинградской области.

Совмещать работу и домашние дела ей помогал супруг, который также работал учителем рисования и черчения. Все заботы, школьные и семейные, они делили поровну. Кстати, династию учителей продолжила их дочь Ирина, которая также работает в Гатчинской школе № 1 учителем истории и обществознания.

- Отец моего мужа, Григорий Матвеевич, в довоенные и послевоенные годы был учителем истории, прошел войну, был директором Высшей партийной школы Ханты-Мансийского округа. Наверное, соединились два рода учительских, и продолжаются в дочери, - говорит Надежда Алексеевна.

А вот про молодежь, которая сегодня не стремится задерживаться на одном рабочем месте, Надежда Алексеевна говорит, что это вполне оправданно.

- Это не плохо. Чем больше знаешь, тем интереснее жизнь. Если человек развивается не только вертикально, но и по горизонтали, он развивает все свои возможности: умственные, душевные. Общение, коммуникации – все тогда получается значительно богаче, - считает она.

Сама же Надежда Алексеевна всегда с удовольствием получает новые знания, несмотря на большой педагогический опыт. Когда в школе началась компьютеризация в 1991 году, она, уже будучи заместителем директора образовательного учреждения, отправилась на компьютерные курсы на базе ЛИТМО.

Молодым людям в начале своего трудового пути Надежда Алексеевна желает выбрать то дело, которое будет приносить пользу не только самому себе, но окружающим.

- В любых делах при максимуме сложностей подход к проблеме все-таки один: желанье – это множество возможностей, а нежелание – множество причин, - процитировала она стихи поэта Эдуарда Асадова.

Проект «Герои в лицах» реализуется при финансовой поддержке администрации Гатчинского муниципального района в результате победы в конкурсном отборе социальных проектов некоммерческих организаций в рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Гатчинском муниципальном районе» муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе».

Подготовила к публикации Ирина ХРУСТАЛЁВА

Фото Светланы Лабониной