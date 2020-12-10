Ленинский сквер в Гатчине украсила живая ёлка

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Меньше месяца украшала Ленинский сквер в Гатчине светодиодная елка. Ее установили 12 ноября, а сегодня она уступила место зеленой красавице. Сама же отправилась на площадь Победы в Гатчине – будет продолжать радовать гатчинцев. К слову, это уже третье место ее пребывания: в первый год появления в Гатчине она была установлена на улице Соборной.
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