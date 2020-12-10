Ленинский сквер в Гатчине украсила живая ёлка

Ленинский сквер в Гатчине украсила живая ёлка

Меньше месяца украшала Ленинский сквер в Гатчине светодиодная елка. Ее установили 12 ноября, а сегодня она уступила место зеленой красавице. Сама же отправилась на площадь Победы в Гатчине – будет продолжать радовать гатчинцев. К слову, это уже третье место ее пребывания: в первый год появления в Гатчине она была установлена на улице Соборной.

Рубрики : Городская среда     10 Dec 2020
Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+