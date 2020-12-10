Награды - инициативным жителям Гатчинского района

Конкурс «Инициативный гражданин Ленинградской области» среди старост, членов инициативных групп и общественных советов вырос из конкурса «Лучший староста Ленинградской области» и расширил список возможных участников. В 2020 году участие в конкурсном отборе приняли представители всех муниципальных районов и городского округа Ленинградской области.

В ходе конкурса члены комиссии выбирали победителей в трех номинациях: «Лучший староста Ленинградской области», «Лучший представитель общественного совета Ленинградской области», «Лучший представитель инициативной комиссии Ленинградской области».

Жюри оценивали, в том числе, количество проведенных собраний граждан, участие в деятельности добровольных дружин, содействие органам местного самоуправления в обеспечении пожарной безопасности, всего – по шести разным критериям.

Претенденты также представили на суд жюри презентацию на тему «Я – инициативный гражданин Ленинградской области». Большинство инициатив жителей, ставших призерами конкурса, касаются экологии и благоустройства. Общий призовой фонд, который разделят между собой победители, составил 510 тысяч рублей.

Гатчинский район на конкурсе представляли восемь участников, из них трое вошли в число победителей.

В номинации «Лучший представитель инициативной комиссии Ленинградской области» отметили Сергея Владимировича Богданова из Коммунара. Его волонтерский проект «Коммунар помнит» направлен на сохранение в памяти жителей города страниц истории малой Родины. В рамках проекта активисты восстанавливают и поддерживают в порядке воинские захоронения времен Гражданской и Великой Отечественной войн. Общественно значимый проект «Всем миром» направлен на улучшение качества жизни людей пожилого возраста и инвалидов и позитивные изменения городской среды, развитие городской инфраструктуры. Многие ветераны, пенсионеры обращаются с просьбой помочь с покупкой продуктов, решить бытовые вопросы, сделать мелкий ремонт. Сергей Богданов выступает связующим звеном между ними и администрацией города, службами ЖКХ, волонтерами.

В номинации «Лучший староста Ленинградской области» в число лучших вошла Вера Владимировна Ефимова из деревни Ивановка Пудостьского поселения.

Вера Владимировна в рамках проекта «Сделаем мир лучше» привлекает местных жителей к посильному благоустройству территории. Вместе они занимаются организацией и проведением культурно-массовых мероприятий, проводят тематические мастер-классы для детей и подростков, поздравляют ветеранов в День Победы.

В номинации «Лучший представитель Общественного совета Ленинградской области» оценили труд Елены Николаевны Свирида.

Общественный совет деревни Покровская Пудомягского поселения под ее руководством разрабатывает проект «Покровские врата». Заброшенное пространство на территории деревни уже превратилось в сквер, в планах – установка в нем памятника. По задумке жителей он будет в форме книги, в которой увековечат имена и даты рождения земляков, погибших во время Великой Отечественной войны.

Также Общественный совет деревни инициировал ремонт моста между деревней Покровской и железнодорожной станцией Антропшино. Местная администрация не смогла профинансировать работы, так как мост не находился на балансе муниципального образования. Тем не менее, активисты приняли решение своими силами произвести реконструкцию, так как этот объект был жизненно важным для жителей. В данном вопросе их активно поддержали и приняли непосредственное участие в работах по ремонту депутат Пудомягского поселения Александр Алексеев и глава местной администрации Сергей Якименко. В результате к первому августа текущего года мост был отремонтирован. Кроме того, в 2020 году Общественный совет организован уборку около 10 свалок в деревне, на которых было собрано и вывезено более 200 мешков мусора.

Напомним, всего в Ленинградской области работают 542 старосты, 629 Общественных советов и 294 инициативные комиссии. Это более 3500 человек – активных и инициативных жителей региона, благодаря которым ежегодно воплощаются более 500 проектов по улучшению условий и качества жизни.

Фото предоставлено администрацией Гатчинского района