Новые случаи заболевания в Гатчинском районе

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у 21 жителя Гатчинского района:

- г. Гатчина (+7)

- п. Тайцы (+1)

- д. Большие Тайцы (+2)

- п. Войсковицы (+1)

- п. Сиверский (+1)

- п. Вырица (+2)

- п. Новый Свет (+1)

- д. Куровицы (+1)

- п. Дружная Горка (+1)

- п. Сусанино (+1)

- д. Мыза (+1)

- п. Мыза-Ивановка (+1)

- п. Дружноселье (+1)

В итоге в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 3340 человек, 2662 из их числа – 79,7 % - выздоровели, зарегистрировано 39 летальных исходов.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 10 декабря коронавирусная инфекция диагностирована у 19 083 человек (в том числе за минувшие сутки выявлено 218 новых случаев), 14 452 человека поправились, 167 скончались. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 75,7 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 1356 человек (выздоровели 1016),

- г. Коммунар – 223 человека (выздоровел 190),

- п. Сиверский – 196 человек (выздоровели 165),

- п. Вырица – 165 человека (выздоровел 142),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 104 человека (выздоровел 101)

- п. Тайцы – 99 человек (выздоровели 86),

- п. Новый Свет – 97 человек (выздоровели 84),

- с. Никольское – 63 человека (выздоровели 40),

- п. Пудость – 61 человек (выздоровели 54),

- д. Большие Колпаны – 59 человек (выздоровели 38),

- д. Малое Верево – 58 человек (выздоровели 45),

- п. Дружная Горка – 57 человек (выздоровели 48),

- п. Войсковицы – 35 человека (выздоровел 31),

- д. Лампово – 34 человека (выздоровел 31),

- д. Малые Колпаны – 33 человека (выздоровели 26),

- п. Терволово – 31 человек (выздоровели 28),

- д. Сяськелево – 29 человек (выздоровели 25),

- д. Новый Учхоз – 27 человек (выздоровели 22),

- п. Елизаветино – 23 человека (выздоровел 21),

- п. Семрино – 22 человека (выздоровели 20),

- п. Мыза-Ивановка – 21 человек (выздоровели 16),

- д. Пудомяги – 20 человек (выздоровели 19),

- д. Большое Рейзино – 20 человек (выздоровели 16),

- с. Рождествено – 19 человек (выздоровели 17),

- д. Батово – 19 человек (выздоровели 12),

- д. Белогорка – 17 человек (выздоровели 13),

- п. Кобралово – 16 человек (выздоровели 13),

- п. Лукаши – 15 человек (выздоровели 13),

- п. Высокоключевой – 15 человек (выздоровели 11),

- п. Суйда – 14 человек (выздоровели 13),

- п. Сусанино – 13 человек (выздоровели 11),

- д. Покровская – 12 человек (выздоровели 10),

- д. Старосиверская – 12 человек (выздоровели 10),

- д. Мины – 12 человек (выздоровели 11),

- д. Монделево – 10 человек (выздоровели 8),

- д. Шпаньково – 10 человек (выздоровели 8),

- п. Дружноселье – 10 человек (выздоровели 6),

- д. Пустошка – 9 человек (выздоровели 8),

- д. Жабино – 9 человек (все выздоровели),

- п. Торфяное – 9 человек (выздоровели 7),

- д. Меньково – 8 человек (все выздоровели),

- д. Большое Верево – 8 человек (выздоровели 6),

- д. Сокколово – 8 человек (выздоровели 4),

- д. Выра, д. Корпиково, д. Парицы, д. Вайя – по 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), д. Ивановка (Пудостьское), Большие Борницы, д. Старицы, д. Даймище, д. Вяхтелево, д. Ляды, д. Черново, д. Куровицы – по 6 человек,

- д. Тихковицы, д. Луйсковицы, д. Романовка, д. Новосиверская, п. Борницкий Лес, д. Нижняя, д. Тойворово, д. Покровка, д. Александровка, п. Пригородный, д. Вайялово – по 5 человек,

- д. Большево, д. Тяглино, с. Орлино – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Остров, д. Холоповицы, п. Карташевская, д. Никольское, д. Антелево, п. Новинка, п. Дивенский, п. Торфопредприятие, д. Руссолово, д. Петрово, д. Химози, д. Межно, д. Горки – по 3 человека,

- д. Изора, Малые Борницы, Большое Сергелево, д. Реболово, д. Алексеевка, д. Крокшево, с. Слудицы, д. Виркино, д. Котельниково, д. Вопша, массив Красницы, д. Ковшово, д. Зайцево, п. Кобринское, д. Мыза, д. Большие Тайцы – по 2 человека,

- д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Старые Низковицы, д. Новые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Пижма, д. Новые Черницы, д. Замостье, д. Алапурская, д. Вярлево, д. Смольково, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, д. Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, д. Лядино, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь», коттеджный поселок «Голубые озера», д. Коргузи, д. Истинка, д. Тихвинка, массив Вопша, СНТ «Лесное», д. Хиндикалово, д. Большое Ондрово, д. Репполово, д. Корпикюля - по 1 человеку.