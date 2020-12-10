Таисия Кочугуева – финалистка конкурса

С 2020 года фестиваль-конкурс имени М.М. Ипполитова-Иванова получил статус всероссийского и должен проходить ежегодно. Напомним, что отборочный этап состоялся и в Гатчине – на родине композитора, в музыкальной школе им. Ипполитова-Иванова. Конкурс проходил в нескольких номинациях и получил широкий резонанс: поступило множество заявок от музыкальных школ, средних и высших учебных заведений.

Ученики Гатчинской музыкальной школы также приняли участие в двух номинациях, и одна из самых младших участниц – 8-летняя Таисия Кочугуева победила в номинации «Академический вокал» и отправилась на финал конкурса в Москву.

Преподаватель вокала Ирина Владимировна Городилова рассказала, что победа стала и для нее, и для ее ученицы полной неожиданностью. Да, конечно, готовились, но попасть в финал даже не рассчитывали.

- В отборочном туре в Гатчине участвовало четверо моих учеников, и жюри выбрало Тасю: она прошла в финал, и нас пригласили в Москву. В первом туре она пела русскую народную песню «Во саду ли, в огороде» и «Песенку-небылицу» М. Ройтерштейна на слова Ольги Высотской. На конкурс в Москву надо было готовить два других произведения.

- Сложно было?

- Да, было непросто, поскольку в конце прошлого учебного года мы практически не учились из-за пандемии. Соответственно, репертуар для выступления в Москве был не готов. Да мы и не рассчитывали на победу в первом туре, честно говоря. И когда Тасю отобрали для выступления в Москве, я была обеспокоена: нужно было срочно готовить репертуар и, конечно, хотелось отличиться. Мы выбрали песню Ипполитова-Иванова «Туча» на слова Д.Н. Цертелева, ноты которой в Петербурге оказалось невозможно найти. Позвонили в Российскую библиотеку в Москве, заказали ноты, нам их прислали, и мы стали готовить это произведение. А второе взяли «Ах, ты, зимушка-зима» – народную песню в обработке Я. Немировского.

В начале ноября приехали в Москву. Очень много собралось ребят, в разных номинациях. В нашей группе академического вокала выступало больше 20 человек. Первой десятке разрешили выступить дистанционно – тем, кто по каким-то причинам не смог приехать в Москву. Следующие 11 человек пели очно, в том числе и Тася.

- Ирина Владимировна, как вы считаете, чего не хватило вашей ученице для победы в финале?

- Прежде всего, опыта. В своей возрастной категории – от 8 до 11 лет – она была самой младшей участницей. Выступая в финале, Тася с задачами справилась, но надо работать над эмоциональной составляющей. Для победы на таких серьезных конкурсах нужна артистичность. Ее ровесник – мальчик из Москвы – стал лауреатом первой премии, он очень хорошо сыграл на публику, не каждый ребенок это умеет.

Тася очень талантлива, отлично чувствует музыку, душевно исполняет. Не хватает раскованности, но мы над этим работаем.

Ирина Владимировна Городилова получила благодарность от Всероссийского конкурса-фестиваля исполнительского искусства им. М.М. Ипполитова-Иванова – за подготовку участника финального тура. Таисия Кочугуева награждена дипломом участника финала.

…А еще Тася играет на саксофоне. Это был ее собственный выбор. Как и занятия музыкой вообще. Выступать перед публикой она не боится и часто принимает участие в благотворительных концертах. Летом Тася с песней «Твори добро» участвовала в концерте, который проходил под окнами детской больницы в Петербурге. Спеть пришлось не один раз – дети выглядывали в окна, хлопали и вызывали на бис.



