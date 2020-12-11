12 декабря в Тайцах отключат отопление

АО «Коммунальные системы Гатчинского района» уведомляют, что в связи с производством работ по замене т/трассы и трассы ГВС

12.12.2020г. с 09.00 и до окончания работ

будет отключено горячее водоснабжение и центральное отопление в п. Тайцы от котельной №30.