12 декабря в Тайцах отключат отопление

АО «Коммунальные системы Гатчинского района» уведомляют об отключении отопления и горячего водоснабжения в поселке Тайцы 12 декабря
Рубрики :
ЖКХ
11 Dec 2020
АО «Коммунальные системы
Гатчинского района» уведомляют, что в связи с производством работ по замене
т/трассы и трассы ГВС
12.12.2020г. с 09.00 и до окончания работ
будет отключено горячее
водоснабжение и центральное отопление в п. Тайцы от котельной №30.
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