12 декабря в Тайцах отключат отопление

12 декабря в Тайцах отключат отопление

АО «Коммунальные системы Гатчинского района» уведомляют об отключении отопления и горячего водоснабжения в поселке Тайцы 12 декабря

Рубрики : ЖКХ     11 Dec 2020

АО «Коммунальные системы Гатчинского района» уведомляют, что в связи с производством работ по замене т/трассы и трассы ГВС

12.12.2020г.  с 09.00 и до окончания работ

будет отключено горячее водоснабжение и центральное отопление в п. Тайцы от котельной №30.

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