Команда «Динамо» - лучшая по флорболу

Команда «Динамо» - лучшая по флорболу

В воскресенье, 29 ноября, завершился предпоследний этап XII Спарта-киады трудовых коллективов города Гатчины – соревнования по флорболу.

Рубрики : Спорт     11 Dec 2020

По итогам спортивной встречи, места в первом дивизионе распределились следующим образом: первое место – «Динамо», второе место – «218 АРЗ», третье место – Комитет образования Гатчинского района, четвертое место – «ПИЯФ», пятое место – «Гатчинские электрические сети», «Электроприбор», седьмое место – завод «Буревестник», «Звезда».

Во втором дивизионе турнирная таблица выглядит следующим образом: первое место – МЧС России, второе место – Гатчинская КМБ, третье место – ГГСДЦ, четвертое место – «Галина», «Логия», Межрайонная ИФНС № 7, седьмое место – «Центргаз», «Прометей», АО «ПО «Баррикада».

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+