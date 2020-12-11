Команда «Динамо» - лучшая по флорболу

По итогам спортивной
встречи, места в первом дивизионе распределились следующим образом: первое
место – «Динамо», второе место – «218 АРЗ», третье место – Комитет образования
Гатчинского района, четвертое место – «ПИЯФ», пятое место – «Гатчинские электрические
сети», «Электроприбор», седьмое место – завод «Буревестник», «Звезда».
Во втором дивизионе
турнирная таблица выглядит следующим образом: первое место – МЧС России, второе
место – Гатчинская КМБ, третье место – ГГСДЦ, четвертое место – «Галина», «Логия»,
Межрайонная ИФНС № 7, седьмое место – «Центргаз», «Прометей», АО «ПО
«Баррикада».