Новосветский «Шанс» завоевал бронзу

Организатором фестиваля, который традиционно проходит в формате КВН и приурочен к Всероссийскому Дню молодого избирателя, выступает Избирательная комиссия Ленинградской области. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности фестиваль в этом году прошел в формате видеовыступлений команд и транслировался для болельщиков в группе «Молодежный Леноблизбирком» ВКонтакте.

В финале XII Фестиваля молодых избирателей Ленинградской области приняли участие восемь команд, которые стали победителями двух отборочных этапов. На заключительной встрече им предстояло пройти три тематических испытания: «Визитка» (представление команд), домашнее задание на тему «Каждый голосует за себя» и конкурс капитанов «Если бы я был губернатором…».

С приветственными словами и добрыми пожеланиями к участникам фестиваля обратились глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский и заместитель главы администрации Гатчинского района Роман Дерендяев.

Жюри присудило первое место команде «Сборная будущих избирателей» Киришского района. Серебро завоевала сборной команда молодежных движений Бокситогорского района «Лидеры мнений». Третье место заняла команда «Шанс» из Новосветского поселения Гатчинского района. Приз зрительских симпатий достался команде «Старт» из Тихвинского района.

Администрация Новосветского поселения искренне благодарит руководителей, которые готовили команду к выступлению: Ольгу Петровну Шибанову (Пригородная школа) и Юлию Валентиновну Королёву (культурно-досуговый центр «Лидер»).