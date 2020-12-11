Светлана Терентьева: «Мы работаем командой!»

Конечно, все не случайно.
Светлана Терентьева (тогда Максимова) всегда была активисткой: секретарем
комсомольской организации учащихся Гатчинской школы № 4, ответственной за
учебную часть своей группы в Гатчинском педучилище, которое потом окончила с
красным дипломом. А тут, можно сказать, историческое событие – впервые в
истории Гатчинского педагогического училища студентка избрана кандидатом в
депутаты областного Совета народных депутатов.
- Прошло более 30 лет, а
я хорошо помню, как мы участвовали в заседаниях Совета в правительстве
Ленинградской области, обсуждали важнейшие вопросы развития региона. Мое место
в зале заседаний находилось в пятом ряду, рядом с Героем Социалистического
труда, моим школьным учителем истории Ниной Алексеевной Резвой и главой Гатчины
Станиславом Семеновичем Богдановым. Никогда не забуду слов их ободрения и
поддержки, которые придавали мне силы и уверенности в том, что я делаю, -
вспоминает Светлана Терентьева.
Самый молодой депутат
Ленобласти закончила педучилище, вышла замуж, родила ребенка. Но общественная
работа по-прежнему была в центре внимания депутата: она ездила на сессии, вела
приемы граждан в помещении завода «Гатчинсельмаш». Все делала исключительно
ответственно: тетрадь с наказами избирателей – под мышку и вперед. Кому-то
действительно удалось помочь по-крупному: погорельцы получили квартиру, и еще -
многодетная семья. Что-то наша команда депутатов не успела сделать до конца:
грянула перестройка.
- У нас со Станиславом
Семеновичем был наказ избирателей: «обезопасить переход граждан через железную
дорогу в районах станции Татьянино и Балтийского вокзала», - вспоминает
Светлана. - Мы много работали, чтобы этот наказ претворить в жизнь. Переходы
были построены. Но грянул 1991 год, произошел обвал цен. Мы не успели
облицевать переходы, довести до завершения благоустройство выходов на
платформы. И переходы потом долго стояли в незавершенном виде, хотя и работали.
Больно было смотреть... Сейчас переходы отремонтировали, конечно, не в
соответствии с задуманным, а в свете возможностей и потребностей сегодняшнего
времени.
Разговор с министром
Получив первый
депутатский опыт, Светлана Терентьева с головой углубилась в любимую профессию.
Почти тридцать лет она отработала в Гатчинской начальной школе №5. Вместе с
коллегой практически вручную, не имея еще компьютера (рисовала по клеточкам на
бумаге), разработала первое учебное пособие по краеведению – два учебника и две
тетради «Люби и знай свой край», сборник задач по математике. В школе в то
время развернулась бурная деятельность: нужно было шагать в ногу со временем, и
глава г.Гатчины С.С. Богданов обратился к учительству с просьбой о создании
книги о Гатчине. Светлана Терентьева не могла остаться в стороне и стала одним
из соавторов этого учебного пособия.
Как учитель и
руководитель она постоянно самосовершенствовалась и вела к новым
образовательным победам школу. Много занималась внедрением в учебный процесс
новых федеральных государственных образовательных стандартов. На базе школы №5
работали муниципальная, региональная и федеральная площадки, которые занимались
апробированием и распространением инновационного опыта работы. Кроме того,
Светлана Тимофеевна читала лекции в институте развития образования, писала
программы, статьи об инновационном подходе к начальному образованию. Не
случайно Комитет образования и Правительство Ленинградской области, оценив
богатый опыт школы и ее руководителя, делегировали в 2011 году от учительства
Северо-Запада Светлану Терентьеву на личный прием к министру образования
Российской Федерации Андрею Фурсенко – представлять опыт, наработанный в
области. В этом же году она стала победителем областного конкурса «Лучший
руководитель образовательного учреждения».
За заслуги в области
образования Светлана Терентьева удостоена звания Почетный работник общего
образования РФ, министерских, областных и районных грамот. Сейчас, работая
заместителем директора по управлению персоналом и общим вопросам МУП ЖКХ города
Гатчины, Светлана Тимофеевна добилась успехов и в этой непростой деятельности,
о чем говорят награды по линии ЖКХ.
В диалоге с жителями
В прошлом году Светлана
Терентьева была избрана депутатом Совета депутатов города Гатчины по округу,
охватывающему часть микрорайона Аэродром. У нее очень активная страничка в
социальной сети ВКонтакте, на которой можно обсудить новости в жизни
микрорайона.
Вот на снимках депутаты и
жители сажают деревья в микрорайоне Аэродром, вот - фотоотчет по
благоустройству, участию в волонтерском движении по выдаче средств
ндивидуальной защиты органов дыхания, а также продуктовых наборов нуждающимся
гражданам в период пандемии Много заметок с разъяснениями и призывом беречь
свое здоровье и здоровье окружающих.
Другое дело началось с
того, что на автобусной остановке люди стали говорить о том, что нужен
благоустроенный и безопасный подход к школе №5.
- Нам удалось обосновать
необходимость срочно провести именно комплексное благоустройство, -
рассказывает Светлана Терентьева. – В сентябре завершились комплексные работы
по асфальтированию тротуаров, благоустройству дорожек, ведущих к начальной
школе №5, установке знаков и разметок переходов дорог. Благоустройство этих
территорий в запланированные сроки -
наглядный пример единства взглядов, понимания нужд жителей микрорайона Аэродром,
практического планирования и решения поставленных задач администрацией
Гатчинского района и депутатами микрорайона. Мы вместе не только выполнили
многочисленные обращения родителей школьников, учителей, жителей микрорайона,
но и успешно решили важную часть программы по обеспечению безопасности пути
детей к школе.
Листая книгу обращений…
Светлана Терентьева
листает толстую книгу учета обращений. С сентября 2019 года к ней поступило 64
обращения. За год практически все из них отработаны. Какие-то сразу, в течение
одного-двух дней, какие-то требовали кропотливой и настойчивой работы. «Не
откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня», - этой народной мудростью
руководствуется Светлана Тимофеевна, рассказывая о сделанном, и всегда говорит
– «мы».
- На своем участке мы
работаем командой с депутатами Александром Федоровым и Станиславом Бойко.
Большую помощь оказывают другие коллеги-депутаты и администрация. Без
отлаженного взаимодействия хорошего результата не получить, - уверена Светлана
Терентьева. Пример тому – претворение в жизнь наказа по благоустройству
придомовой территории на ул. Слепнева, д.6, д.8, д.10, где сегодня ведутся
большие работы, или выполненный наказ избирателей по освещению территории и
благоустройству дорожки за домом №7 по ул. Новоселов.
Что волнует жителей
Аэродрома? Например, 16 ноября женщина обратилась с вопросом: «Почему в
российском городе Гатчине, на празднике российского спорта звучит американская
музыка?» Ее предложение - включать отечественную музыку для поднятия спортивного духа и стремления к высоким
спортивным достижениям будет рассмотрено на заседании депутатской комиссии
совместно с организаторами спортивных мероприятий.
Часто людям просто нужны
консультации, например, как поступить в сложной жизненной ситуации, куда
обратиться за помощью. Одних волнует чистота сквера, других - алгоритм
поступления в художественный лицей. Много бытовых вопросов - по установке
светильников, замене почтовых ящиков, протечке швов, благоустройству и уборке
городских улиц и скверов. Большая работа, а точнее многолетняя дружба,
связывает Светлану Терентьеву и коллег-депутатов микрорайона Аэродром с
ветеранской организацией.
Бывают и необычные для
депутата обращения. Так, недавно просили посодействовать в трудоустройстве
врача с 17-летним стажем, переехавшим жить в Гатчину. Это сделать было
несложно, врачи Гатчине требуются.
Бывают обращения,
требующие экстренного реагирования. После сильного ветра дерево наклонилось на
балкон – убрали; птица поселилась в межпанельном шве: ей комфортно, а в
квартире – течь; пернатую выселили.
- На ул. Новоселов
периодически затапливает подвал. Оказалось, проблема с внешней канализацией.
МУП «Водоканал» быстро отреагировал на депутатский зарос. Через неделю
канализация была очищена. Будем наблюдать: нужны ли более глобальные работы, –
сказала Светлана.
- Невозможно сделать все
и сразу, но все, что можно сделать сегодня, стараемся не откладывать на завтра!
– говорит Светлана.
«День прошел не напрасно»
На своей страничке
Светлана поделилась удивительной историей возвращения солдата с фронта, в
которой принимала самое непосредственное участие.
Все получилось
неожиданно. В начале осени на работе раздался звонок из города Керчь.
Руководитель российской поисковой организации «Отчизна» Наталья Юрьевна Дзюба
просила помочь разыскать родственников солдата Тимофея Никитовича Орлова,
которые проживают в Гатчине. Среди немногих вещей с останками было обнаружено
сохранившееся удостоверение железнодорожника. Наталья Дзюба сообщила некоторые
сведения о предполагаемых родственниках. И Светлана решила, что никак не может
остаться в стороне. Чтобы собрать необходимую информацию, сопоставить ее и
найти по предоставленным координатам предполагаемых родственников, хотя и в
разных районах города, ей потребовалось полтора часа и с десяток звонков и
запросов в различные инстанции. К сожалению, ни сына, ни других ближайших
родственников Тимофея Никитовича Орлова уже нет в живых. Но отозвался его
правнук Алексей Сергеевич (он немного знал о прадеде) и супруга одного из
прямых родственников - Татьяна Григорьевна. Родственники фронтовика вышли на
связь с Натальей Юрьевной Дзюбой, через несколько минут сердечно поблагодарили
Светлану за помощь в поисковой работе. «Светлана, Вы – наш человек! Спасибо за
чуткость, отзывчивость, за то, что Ваше сердце бьется в унисон с поисковиками!
За Вашу мгновенную реакцию на звонок с просьбой о помощи», - написала в соцсети
Н.Ю.Дзюба.
- Всего полтора часа, а
как много мы сделали все вместе, поставлена финальная точка! Какое это было
счастье! Красноармеец Орлов с почестью захоронен на гатчинской земле. Очень
приятно узнать в год 75-летия Великой Победы, что еще один солдат обрел покой,
не остался безвестным, - говорит Светлана Терентьева.