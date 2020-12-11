Светлана Терентьева: «Мы работаем командой!»

Конечно, все не случайно. Светлана Терентьева (тогда Максимова) всегда была активисткой: секретарем комсомольской организации учащихся Гатчинской школы № 4, ответственной за учебную часть своей группы в Гатчинском педучилище, которое потом окончила с красным дипломом. А тут, можно сказать, историческое событие – впервые в истории Гатчинского педагогического училища студентка избрана кандидатом в депутаты областного Совета народных депутатов.

- Прошло более 30 лет, а я хорошо помню, как мы участвовали в заседаниях Совета в правительстве Ленинградской области, обсуждали важнейшие вопросы развития региона. Мое место в зале заседаний находилось в пятом ряду, рядом с Героем Социалистического труда, моим школьным учителем истории Ниной Алексеевной Резвой и главой Гатчины Станиславом Семеновичем Богдановым. Никогда не забуду слов их ободрения и поддержки, которые придавали мне силы и уверенности в том, что я делаю, - вспоминает Светлана Терентьева.

Самый молодой депутат Ленобласти закончила педучилище, вышла замуж, родила ребенка. Но общественная работа по-прежнему была в центре внимания депутата: она ездила на сессии, вела приемы граждан в помещении завода «Гатчинсельмаш». Все делала исключительно ответственно: тетрадь с наказами избирателей – под мышку и вперед. Кому-то действительно удалось помочь по-крупному: погорельцы получили квартиру, и еще - многодетная семья. Что-то наша команда депутатов не успела сделать до конца: грянула перестройка.

- У нас со Станиславом Семеновичем был наказ избирателей: «обезопасить переход граждан через железную дорогу в районах станции Татьянино и Балтийского вокзала», - вспоминает Светлана. - Мы много работали, чтобы этот наказ претворить в жизнь. Переходы были построены. Но грянул 1991 год, произошел обвал цен. Мы не успели облицевать переходы, довести до завершения благоустройство выходов на платформы. И переходы потом долго стояли в незавершенном виде, хотя и работали. Больно было смотреть... Сейчас переходы отремонтировали, конечно, не в соответствии с задуманным, а в свете возможностей и потребностей сегодняшнего времени.

Разговор с министром

Получив первый депутатский опыт, Светлана Терентьева с головой углубилась в любимую профессию. Почти тридцать лет она отработала в Гатчинской начальной школе №5. Вместе с коллегой практически вручную, не имея еще компьютера (рисовала по клеточкам на бумаге), разработала первое учебное пособие по краеведению – два учебника и две тетради «Люби и знай свой край», сборник задач по математике. В школе в то время развернулась бурная деятельность: нужно было шагать в ногу со временем, и глава г.Гатчины С.С. Богданов обратился к учительству с просьбой о создании книги о Гатчине. Светлана Терентьева не могла остаться в стороне и стала одним из соавторов этого учебного пособия.

Как учитель и руководитель она постоянно самосовершенствовалась и вела к новым образовательным победам школу. Много занималась внедрением в учебный процесс новых федеральных государственных образовательных стандартов. На базе школы №5 работали муниципальная, региональная и федеральная площадки, которые занимались апробированием и распространением инновационного опыта работы. Кроме того, Светлана Тимофеевна читала лекции в институте развития образования, писала программы, статьи об инновационном подходе к начальному образованию. Не случайно Комитет образования и Правительство Ленинградской области, оценив богатый опыт школы и ее руководителя, делегировали в 2011 году от учительства Северо-Запада Светлану Терентьеву на личный прием к министру образования Российской Федерации Андрею Фурсенко – представлять опыт, наработанный в области. В этом же году она стала победителем областного конкурса «Лучший руководитель образовательного учреждения».

За заслуги в области образования Светлана Терентьева удостоена звания Почетный работник общего образования РФ, министерских, областных и районных грамот. Сейчас, работая заместителем директора по управлению персоналом и общим вопросам МУП ЖКХ города Гатчины, Светлана Тимофеевна добилась успехов и в этой непростой деятельности, о чем говорят награды по линии ЖКХ.

В диалоге с жителями

В прошлом году Светлана Терентьева была избрана депутатом Совета депутатов города Гатчины по округу, охватывающему часть микрорайона Аэродром. У нее очень активная страничка в социальной сети ВКонтакте, на которой можно обсудить новости в жизни микрорайона.

Вот на снимках депутаты и жители сажают деревья в микрорайоне Аэродром, вот - фотоотчет по благоустройству, участию в волонтерском движении по выдаче средств ндивидуальной защиты органов дыхания, а также продуктовых наборов нуждающимся гражданам в период пандемии Много заметок с разъяснениями и призывом беречь свое здоровье и здоровье окружающих.

Другое дело началось с того, что на автобусной остановке люди стали говорить о том, что нужен благоустроенный и безопасный подход к школе №5.

- Нам удалось обосновать необходимость срочно провести именно комплексное благоустройство, - рассказывает Светлана Терентьева. – В сентябре завершились комплексные работы по асфальтированию тротуаров, благоустройству дорожек, ведущих к начальной школе №5, установке знаков и разметок переходов дорог. Благоустройство этих территорий в запланированные сроки - наглядный пример единства взглядов, понимания нужд жителей микрорайона Аэродром, практического планирования и решения поставленных задач администрацией Гатчинского района и депутатами микрорайона. Мы вместе не только выполнили многочисленные обращения родителей школьников, учителей, жителей микрорайона, но и успешно решили важную часть программы по обеспечению безопасности пути детей к школе.

Листая книгу обращений…

Светлана Терентьева листает толстую книгу учета обращений. С сентября 2019 года к ней поступило 64 обращения. За год практически все из них отработаны. Какие-то сразу, в течение одного-двух дней, какие-то требовали кропотливой и настойчивой работы. «Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня», - этой народной мудростью руководствуется Светлана Тимофеевна, рассказывая о сделанном, и всегда говорит – «мы».

- На своем участке мы работаем командой с депутатами Александром Федоровым и Станиславом Бойко. Большую помощь оказывают другие коллеги-депутаты и администрация. Без отлаженного взаимодействия хорошего результата не получить, - уверена Светлана Терентьева. Пример тому – претворение в жизнь наказа по благоустройству придомовой территории на ул. Слепнева, д.6, д.8, д.10, где сегодня ведутся большие работы, или выполненный наказ избирателей по освещению территории и благоустройству дорожки за домом №7 по ул. Новоселов.

Что волнует жителей Аэродрома? Например, 16 ноября женщина обратилась с вопросом: «Почему в российском городе Гатчине, на празднике российского спорта звучит американская музыка?» Ее предложение - включать отечественную музыку для поднятия спортивного духа и стремления к высоким спортивным достижениям будет рассмотрено на заседании депутатской комиссии совместно с организаторами спортивных мероприятий.

Часто людям просто нужны консультации, например, как поступить в сложной жизненной ситуации, куда обратиться за помощью. Одних волнует чистота сквера, других - алгоритм поступления в художественный лицей. Много бытовых вопросов - по установке светильников, замене почтовых ящиков, протечке швов, благоустройству и уборке городских улиц и скверов. Большая работа, а точнее многолетняя дружба, связывает Светлану Терентьеву и коллег-депутатов микрорайона Аэродром с ветеранской организацией.

Бывают и необычные для депутата обращения. Так, недавно просили посодействовать в трудоустройстве врача с 17-летним стажем, переехавшим жить в Гатчину. Это сделать было несложно, врачи Гатчине требуются.

Бывают обращения, требующие экстренного реагирования. После сильного ветра дерево наклонилось на балкон – убрали; птица поселилась в межпанельном шве: ей комфортно, а в квартире – течь; пернатую выселили.

- На ул. Новоселов периодически затапливает подвал. Оказалось, проблема с внешней канализацией. МУП «Водоканал» быстро отреагировал на депутатский зарос. Через неделю канализация была очищена. Будем наблюдать: нужны ли более глобальные работы, – сказала Светлана.

- Невозможно сделать все и сразу, но все, что можно сделать сегодня, стараемся не откладывать на завтра! – говорит Светлана.

«День прошел не напрасно»

На своей страничке Светлана поделилась удивительной историей возвращения солдата с фронта, в которой принимала самое непосредственное участие.

Все получилось неожиданно. В начале осени на работе раздался звонок из города Керчь. Руководитель российской поисковой организации «Отчизна» Наталья Юрьевна Дзюба просила помочь разыскать родственников солдата Тимофея Никитовича Орлова, которые проживают в Гатчине. Среди немногих вещей с останками было обнаружено сохранившееся удостоверение железнодорожника. Наталья Дзюба сообщила некоторые сведения о предполагаемых родственниках. И Светлана решила, что никак не может остаться в стороне. Чтобы собрать необходимую информацию, сопоставить ее и найти по предоставленным координатам предполагаемых родственников, хотя и в разных районах города, ей потребовалось полтора часа и с десяток звонков и запросов в различные инстанции. К сожалению, ни сына, ни других ближайших родственников Тимофея Никитовича Орлова уже нет в живых. Но отозвался его правнук Алексей Сергеевич (он немного знал о прадеде) и супруга одного из прямых родственников - Татьяна Григорьевна. Родственники фронтовика вышли на связь с Натальей Юрьевной Дзюбой, через несколько минут сердечно поблагодарили Светлану за помощь в поисковой работе. «Светлана, Вы – наш человек! Спасибо за чуткость, отзывчивость, за то, что Ваше сердце бьется в унисон с поисковиками! За Вашу мгновенную реакцию на звонок с просьбой о помощи», - написала в соцсети Н.Ю.Дзюба.

- Всего полтора часа, а как много мы сделали все вместе, поставлена финальная точка! Какое это было счастье! Красноармеец Орлов с почестью захоронен на гатчинской земле. Очень приятно узнать в год 75-летия Великой Победы, что еще один солдат обрел покой, не остался безвестным, - говорит Светлана Терентьева.



